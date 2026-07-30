Lech Poznań musi się podnieść po tej porażce szybciej niż upadł

Oczywiście, najłatwiej dzisiaj medialnie "strzelać" do trenera Nielsa Frederiksena. Za to, że zostawił w rezerwie kluczowego obrońcę Joela Pereirę. Niby to tylko jedna zmiana, ale jaki sygnał mogła wysłać drużynie? "Mamy ich, awans jest nasz"? Czy bardziej o to, że nastawienie mentalne "Kolejorza" było zbyt pokojowe. Mistrzowie Polski wyszli jak na zwykły mecz, dopełnienie formalności, podczas gdy Aarhus wyszło jak na wojnę.

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Gdy ofensywa zagłaskanego Lecha, który w Polsce ma sobie zapewnić dominację na długie lata, zaczęła przeciekać, zrobiło się 0-2, było już za późno na pobudkę. Tym bardziej, że Mateusz Lis przeżywał jeden ze słabszych dni w karierze. Na sześć celnych strzałów Duńczyków puścił cztery bramki, spośród których dwie obciążają jego konto. Nie obronił żadnego karnego. Rezerwowy bramkarz Aarhus – Hansen walnie przyczynił się do awansu Duńczyków, broniąc dwa karne.



W tym miejscu należy wybić pytanie, które we wczorajszym studiu Polsatu Sport postawił otwarcie Marek Jóźwiak: Dlaczego w bramce nie stanął Barto Mrozek? Z tego powodu, że szykuje się jego transfer? Jakie to ma znaczenie? Mrozek był filarem Lecha w walce o krajowy prymat. Mateusz Lis na razie nie jest tym filarem.

Zmiana trenera nie byłaby dobrym pomysłem dla Lecha Poznań

Ale daleki jestem od postawienia tezy, że główna wina spada na barki trenera. Walczysz o Ligę Mistrzów, do której Polakom nie udało się awansować od 10 lat, grasz przed własnymi fanami, którzy stawili się w sile ponad 36 tys., masz prawo przegrać, ale nie masz prawa pokazać mniejszej determinacji niż ta u rywala. Waleczność, wybieganie, doskok pressingowy w wykonaniu każdego piłkarza Lecha powinny być na takim poziomie, że to przeciwnik powinien czuć obawę przed zbliżaniem się pod bramkę, każde wejście ciało w ciało powinno go boleć. Tymczasem stało się na odwrót. To "Kolejorz" odpadł z walki o Ligę Mistrzów przez brak waleczności i pewności siebie, co najboleśniej dowiodły karne.

Przy takim stanie ducha "Kolejorz" nie był w stanie skorzystać nawet z uśmiechu fortuny, pod postacią bramki Jagiełły w dogrywce, czy prowadzenia po pierwszej serii rzutów karnych.



Gra z pełnym poświęceniem i całkowitą determinacją to punkt pierwszy etyki zawodowej każdego piłkarza.

Aarhus miało szczęście. Zamiast rozpędzonej Lokomotywy, duńczycy trafili w rewanżu na tę tuwimowską: "Ciężka, ogromna i pot z niej spływa (...). Stoi i sapie, dyszy i dmucha".

Tu i ówdzie pojawiają się nawoływania do zwolnienia Frederiksena. Nie byłoby to roztropnym posunięciem. To Duńczyk budował zespół i on nad nim najszybciej zapanuje. Zwłaszcza, że poprzez awans do Ligi Europy również można sporo osiągnąć.



Natomiast sam szkoleniowiec, jak i jego mocodawcy, muszą zrobić wszystko, by ta drużyna nie wyłączała się mentalnie, co zdarza jej się raz na dziewięć miesięcy. Przed blamażem w rewanżu z Aarhus, mieliśmy październikową wpadkę 1-2 z gibraltarskim Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji.



Nie tylko Lecha, ale też żadnego eksportowego klubu Ekstraklasy nie stać na to, by w walce o Europę zawodziło przygotowanie mentalne. Nie od dziś wiadomo, że ono stanowi co najmniej połowę sukcesu w sporcie. A ta strona kuleje w Lechu. Świadczy o tym chociażby fakt, że żaden z piłkarzy nie wyszedł do dziennikarzy, by wytłumaczyć się z porażki. W szatni polały się łzy, były złe emocje. Ale przygotowanie mentalne polega także na umiejętności radzenia sobie ze skutkami porażki. Na szybkim dochodzeniu do równowagi po nich polega również zawodowy sport.



Lech jako pierwszy zespół w historii odpadł z walki o Ligę Mistrzów, mając trzybramkową zaliczkę z wyjazdu. Ale świat się nie zawalił. Trzeba powstać, otrzepać się i pokazać swą moc w walkę o Ligę Europy. Tym bardziej, że tam będzie łatwiej o punkty niż w Champions League.