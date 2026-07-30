Liga Narodów siatkarzy 2026. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?
Trwa turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto awansował do czołowej czwórki i zagra o medale? Sprawdź pary półfinałowe siatkarskiej Ligi Narodów.
Turniej finałowy VNL 2026 jest rozgrywany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Wystartowało w nim osiem reprezentacji - Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina oraz Chiny.
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Drużyny rywalizują systemem pucharowym (ćwierćfinały, półfinały, mecze o medale). Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w sobotę 1 sierpnia.
Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Od 2019 roku reprezentacja Polski w każdej z kolejnych edycji zdobywała medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025).
Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarzy 2026:
Słowenia – Polska/Ukraina
Japonia – USA
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