Gdzie obejrzeć półfinał Ligi Narodów USA - Japonia?

Ćwierćfinał Amerykanów z Włochami zapowiadał się na najbardziej wyrównany z całej stawki, jednak reprezentacja USA zaskakująco szybko poradziła sobie z aktualnymi mistrzami świata. Jedynie w trzeciej partii wydawało się, że siatkarze Italii zdołają przedłużyć spotkanie, prowadzili nawet 15:10, jednak podopieczni trenera Karcha Kiraly'ego opanowali sytuację dzięki znakomitej dyspozycji w polu serwisowym i zamknęli mecz w trzech setach.

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Amerykanie w półfinale zagrają z niepokonaną w tej edycji rozgrywek Japonią, która w środę wygrała z Chinami 3:1.

Biało-czerwoni sześć razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku, kiedy zastąpiły Ligę Światową.

Transmisja meczu USA - Japonia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w sobotę o 13:15.

PAP