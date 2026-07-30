Gospodarzem ME w lekkoatletyce 2026 jest angielskie Birmingham. Będzie to 27. edycja mistrzostw Starego Kontynentu i dopiero pierwsza na brytyjskiej ziemi.

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W ramach najważniejszej lekkoatletycznej imprezy tego roku zaplanowano 50 konkurencji. Nowościami będą chody na dystansach półmaratonu i maratonu oraz sztafety mieszane 4 x 100 metrów. W ME 2026 ma wziąć udział ponad 1600 sportowców z 48 krajów.

Kiedy są ME 2026 w lekkoatletyce 2026?

ME w lekkoatletyce 2026 odbędą się w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham.

Terminarz ME w lekkoatletyce 2026:

10 sierpnia (poniedziałek)

Sesja poranna:

10:35 - Pchnięcie kulą kobiet - eliminacje (Zuzanna Maślana)

10:40 - Rzut młotem mężczyzn - eliminacje (grupa A) (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Dawid Piłat, Marcin Wrotyński)

10:45 - 800 m mężczyzn - 1. runda (Bartosz Kitliński, Maciej Wyderka, Filip Ostrowski)

11:25 - 100 m kobiet - 1. runda (Ewa Swoboda, Kryscina Cimanouska)

11:30 - Skok w dal mężczyzn - eliminacje (Piotr Tarkowski)

11:55 - 400 m mężczyzn - 1. runda (Maksymilian Szwed)

12:20 - Rzut młotem mężczyzn - eliminacje (grupa B) (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Dawid Piłat, Marcin Wrotyński)

12:35 - 400 m przez płotki kobiet (Anna Gryc, Izabela Smolińska)

12:40 - Pchnięcie kulą mężczyzn - eliminacje (Konrad Bukowiecki, Szymon Mazur)

Sesja wieczorna:

19:03 - Pchnięcie kulą kobiet - finał

19:10 - Rzut młotem kobiet - eliminacje (grupa A) (Ewa Różańska, Aleksandra Śmiech, Anita Włodarczyk)

19:35 - 100 m przez płotki kobiet (Pia Skrzyszowska, Klaudia Wojtunik)

19:55 - Trójskok kobiet - eliminacje

20:10 - 100 m kobiet - półfinały

20:33 - Pchnięcie kulą mężczyzn - finał

20:38 - Rzut młotem kobiet - eliminacje (grupa B) (Ewa Różańska, Aleksandra Śmiech, Anita Włodarczyk)

20:40 - 5000 m mężczyzn - finał

21:00 - 3000 m z przeszkodami kobiet (Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek, Kinga Królik)

21:40 - Sztafeta mieszana 4×400 m - finał

21:50 - 100 m kobiet - finał

psl, Polsat Sport