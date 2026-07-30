Ogromny problem w Tauron Lidze Kobiet! Klub nie przystąpi do rozgrywek?

Ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego od dwóch lat występuje na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W debiutanckim sezonie siatkarki Sokoła uplasowały się na 11. pozycji w Tauron Lidze , a w ubiegłym - na 10. miejscu.

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Teraz okazuje się, że zespół być może w ogóle nie przystąpi do gry. Prezes Agnieszka Laskowska na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformowała, że klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Kobieta podkreśliła również, że głównym problemem drużyny jest brak sponsorów chętnych na jej finansowanie.

- Chcę państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy sytuacja drużyny w Tauron Lidze Kobiet jest bardzo zła. Nie wiem czy uda nam się do 31 lipca złożyć dokumenty do licencji, ponieważ brakuje 200 tysięcy złotych, żeby wypłacić wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Od maja nie było żadnych wpływów na konto. Od początku, od pierwszego sezonu ciągnie się za nami milion złotych, których po prostu brakuje w budżecie - mówiła Laskowska ze łzami w oczach.

Nieco bardziej optymistycznie nastawiony jest burmistrz Mogilna.

- Ja byłbym spokojny. Jestem przekonany, że Sokół spokojnie w Tauron Lidze wystartuje - skwitował Karol Nawrot.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu ogłoszono, że nowym szkoleniowcem zespołu został Dawid Michor. W ramach hitu transferowego do drużyny dołączyła także dwukrotna triumfatorka Ligi Mistrzyń i klubowa mistrzyni świata - Melis Durul.

Sezon 2026/2027 Tauron Ligi Kobiet rozpocznie się 3 października. W pierwszej kolejce Sokół & Hagric Mogilno na własnym terenie będzie rywalizować z MOYA Radomką Radom.

KP, Polsat Sport