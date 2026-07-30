Partnerka Zvereva w ogniu krytyki! To trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa
Fala krytyki wylała się na Taylor Townsend po ogłoszeniu listy zgłoszeń do gry mieszanej w US Open. Amerykanka ma przystąpić do rywalizacji z Niemcem Alexandrem Zverevem. Ten w przeszłości oskarżany był o przemoc wobec swoich partnerek.
W ostatnich dniach opublikowano listę zgłoszeń do gry mieszanej na US Open. Od zeszłego roku zmagania przebiegają w nowym formacie. Odbywają się w tygodniu poprzedzającym główną imprezę singlową, a udział w nich biorą przede wszystkim najlepsi singliści.
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W tym sezonie do miksta na US Open wspólnie zgłosili się Taylor Townsend i Alexander Zverev. Amerykanka, która jest trzykrotną mistrzynią wielkoszlemową w deblu, znalazła się jednak w ogniu krytyki.
"Taylor Townsend i kto?" - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych. Nie brakuje także innych negatywnych komentarzy.
Wszystko ma związek oczywiście z przeszłością Zvereva. W październiku 2020 była rosyjska tenisistka Olga Szaripowa opublikowała na Instagramie wpis, w którym zarzuciła Niemcowi, że ten miał znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Twierdziła, że uderzył jej głową o ścianę i próbował udusić ją poduszką. Nigdy nie wniosła jednak oficjalnego oskarżenia, lecz ATP wszczęło dochodzenie. Zawiesiło je ze względu na brak wystarczających dowodów.
Kolejne problemy Zvereva zaczęły się w 2023, kiedy inna jego była partnerka, niemiecka modelka Brenda Patea, z którą ma córkę, złożyła oficjalne oskarżenia. Zeznała, że podczas kłótni w maju 2020 tenisista przycisnął ją do ściany i dusił obiema rękami. Sąd Karny w Berlinie w październiku 2023 nałożył na sportowca grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro.
Zverev twierdził jednak, że zarzuty są nieprawdziwe i złożył apelację. W związku z tym w maju 2024 rozpoczął się publiczny proces, który zakończył się po kilku dniach. Zverev i Patea zawarli ugodę pozasądową, aby skrócić proces i chronić dobro ich wspólnego dziecka. Sąd oficjalnie zawiesił postępowanie, a tenisista zobowiązał się do zapłaty 150 tysięcy euro do budżetu państwa i kolejnych 50 tysięcy na rzecz organizacji non-profit. Ugoda ta nie stanowiła jednak przyznania się do winy ani wyroku sądowego, stąd Zverev pozostał nieskazany, a sprawa została zamknięta.
Pełna lista zgłoszeń do miksta na US Open znajduje się TUTAJ. Znalazła się na niej Iga Świątek, której partnerem ma być Casper Ruud. W 2025 Polka i Norweg dotarli aż do finału, gdzie ulegli jednak Włochom Sarze Errani i Andrei Vavassoriemu.Przejdź na Polsatsport.pl