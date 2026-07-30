Partnerka Zvereva w ogniu krytyki! To trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa

W ostatnich dniach opublikowano listę zgłoszeń do gry mieszanej na US Open. Od zeszłego roku zmagania przebiegają w nowym formacie. Odbywają się w tygodniu poprzedzającym główną imprezę singlową, a udział w nich biorą przede wszystkim najlepsi singliści.

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W tym sezonie do miksta na US Open wspólnie zgłosili się Taylor Townsend i Alexander Zverev. Amerykanka, która jest trzykrotną mistrzynią wielkoszlemową w deblu, znalazła się jednak w ogniu krytyki.

"Taylor Townsend i kto?" - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych. Nie brakuje także innych negatywnych komentarzy.

Wszystko ma związek oczywiście z przeszłością Zvereva. W październiku 2020 była rosyjska tenisistka Olga Szaripowa opublikowała na Instagramie wpis, w którym zarzuciła Niemcowi, że ten miał znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Twierdziła, że uderzył jej głową o ścianę i próbował udusić ją poduszką. Nigdy nie wniosła jednak oficjalnego oskarżenia, lecz ATP wszczęło dochodzenie. Zawiesiło je ze względu na brak wystarczających dowodów.

Kolejne problemy Zvereva zaczęły się w 2023, kiedy inna jego była partnerka, niemiecka modelka Brenda Patea, z którą ma córkę, złożyła oficjalne oskarżenia. Zeznała, że podczas kłótni w maju 2020 tenisista przycisnął ją do ściany i dusił obiema rękami. Sąd Karny w Berlinie w październiku 2023 nałożył na sportowca grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro.

Zverev twierdził jednak, że zarzuty są nieprawdziwe i złożył apelację. W związku z tym w maju 2024 rozpoczął się publiczny proces, który zakończył się po kilku dniach. Zverev i Patea zawarli ugodę pozasądową, aby skrócić proces i chronić dobro ich wspólnego dziecka. Sąd oficjalnie zawiesił postępowanie, a tenisista zobowiązał się do zapłaty 150 tysięcy euro do budżetu państwa i kolejnych 50 tysięcy na rzecz organizacji non-profit. Ugoda ta nie stanowiła jednak przyznania się do winy ani wyroku sądowego, stąd Zverev pozostał nieskazany, a sprawa została zamknięta.

Pełna lista zgłoszeń do miksta na US Open znajduje się TUTAJ. Znalazła się na niej Iga Świątek, której partnerem ma być Casper Ruud. W 2025 Polka i Norweg dotarli aż do finału, gdzie ulegli jednak Włochom Sarze Errani i Andrei Vavassoriemu.

Polsat Sport