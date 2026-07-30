Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Kompromitacja Lecha Poznań i godne pożegnanie Górnika Zabrze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. To właśnie występy naszych klubów w eliminacjach europejskich pucharów będą głównym tematem piątkowego wydania programu.



Lech po dramatycznym rewanżu z Aarhus zaprzepaścił ogromną zaliczkę z pierwszego meczu i w sensacyjnych okolicznościach odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik zakończył swoją europejską przygodę z podniesioną głową - przed własną publicznością zremisował z faworyzowanym Fenerbahçe, pozostawiając po sobie dobre wrażenie. Skutki porażki Lecha są jednak znacznie poważniejsze. Oznacza to, że na powrót polskiego klubu do fazy ligowej Ligi Mistrzów czekamy już dekadę. Eksperci odpowiedzą na pytania: dlaczego Lech nie wykorzystał swojej historycznej szansy, a także czy polskie kluby są dziś gotowe, by ponownie zaistnieć w Lidze Mistrzów.



W programie nie zabraknie również spojrzenia na rywalizację w Lidze Konferencji, gdzie swoje mecze rozegrały Raków Częstochowa i GKS Katowice. Eksperci zapowiedzą także hitowe starcie Jagiellonii Białystok z Rangers, które odbędzie się już 6 sierpnia.



Transmisja programu Polsat Futbol Cast w piątek od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

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