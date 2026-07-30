Polska pokonała Finlandię. Zadecydowała końcówka

Borkowska trafiła 9 z 10 rzutów za dwa punkty, jeden z dwóch za trzy i pięć z siedmiu wolnych. Do 11 zbiórek dodała dwie asysty, przechwyt, blok i miała tylko dwie straty. Biało-Czerwone wygrały walkę pod tablicami 38:31, miały 26 asyst (rywalki 21), ale także sporo strat - 23.

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W piątek rywalkami Polek będą Litwinki.

To najprawdopodobniej jedyne dwa mecze towarzyskie kadry trenera Karola Kowalewskiego zaplanowane w okresie lata w cyklu przygotowań do drugiego etapu eliminacji mistrzostw Europy 2027, któe rozpoczną się w listopadzie.

Polska - Finlandia 84:79 (16:27, 23:17, 22:24, 23:11)

Polska: Kamila Borkowska 26, Anna Makurat 18, Liliana Banaszak 8, Amalia Rembiszewska 7, Bożena Puter 6, Zuzanna Kulińska 5, Magdalena Szymkiewicz 5, Aleksandra Wojtala 5, Aleksandra Mielnicka 4, Julia Niemojewska 0, Martyna Pyka 0, Anna Wińkowska 0.

Najwięcej dla Finlandii: Sara Bejedi 23, Elina Aarnisalo 16, Elina Koskimies 12.

PAP