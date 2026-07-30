Polska siatkarka zawiesza karierę! Oto komunikat klubu
Klub UNI Opole poinformował w środę, że Wiktoria Paluszkiewicz zawiesza siatkarską karierę. "Mamy nadzieję, że to nie jest pożegnanie" - przekazano w oficjalnym komunikacie.
Środkowa dołączyła do UNI Opole we wrześniu ubiegłego roku z drużyny Metalkas Pałac Bydgoszcz. Rozegrała w poprzednim sezonie 19 meczów, w których zdobyła 14 punktów.
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Jej dotychczasowy zespół ogłosił w środę, że zawodniczka zdecydowała się zawiesić karierę.
"Wiktoria Paluszkiewicz zawiesza karierę siatkarską, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mamy nadzieję, że to nie jest pożegnanie z siatkówką" - napisano na mediach społecznościowych.
"Wiki, dziękujemy za Twoją energię i wszystko, co zrobiłaś dla naszego zespołu. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach. Powodzenia" - podsumowano.
Jedna z liderek zespołu Katarzyna Połeć poinformowała z kolei w czwartek, że przedłużyła kontrakt.
- Cześć kibice, mija trzeci sezon odkąd gram w barwach UNI Opole. Następny sezon zagram w tych samych barwach, w tym świetnym miejscu, więc do zobaczenia niebawem - powiedziała w materiale wideo.
Drużyna z Opola zdobyła w poprzednim sezonie brązowy medal mistrzostw Polski. W rywalizacji o trzecie miejsce pokonała BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.Przejdź na Polsatsport.pl