Polska siatkarka zawiesza karierę! Oto komunikat klubu

Siatkówka

Klub UNI Opole poinformował w środę, że Wiktoria Paluszkiewicz zawiesza siatkarską karierę. "Mamy nadzieję, że to nie jest pożegnanie" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Kobieta na łodzi podczas zachodu słońca.
fot. Instagram
Wiktoria Paluszkiewicz zawiesiła karierę

Środkowa dołączyła do UNI Opole we wrześniu ubiegłego roku z drużyny Metalkas Pałac Bydgoszcz. Rozegrała w poprzednim sezonie 19 meczów, w których zdobyła 14 punktów. 

 

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Jej dotychczasowy zespół ogłosił w środę, że zawodniczka zdecydowała się zawiesić karierę. 

 

"Wiktoria Paluszkiewicz zawiesza karierę siatkarską, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mamy nadzieję, że to nie jest pożegnanie z siatkówką" - napisano na mediach społecznościowych.

 

"Wiki, dziękujemy za Twoją energię i wszystko, co zrobiłaś dla naszego zespołu. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach. Powodzenia" - podsumowano.

 

Jedna z liderek zespołu Katarzyna Połeć poinformowała z kolei w czwartek, że przedłużyła kontrakt.

 

- Cześć kibice, mija trzeci sezon odkąd gram w barwach UNI Opole. Następny sezon zagram w tych samych barwach, w tym świetnym miejscu, więc do zobaczenia niebawem - powiedziała w materiale wideo.

 

Drużyna z Opola zdobyła w poprzednim sezonie brązowy medal mistrzostw Polski. W rywalizacji o trzecie miejsce pokonała BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

HP, Polsat Sport
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