Polska - Słowenia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - Słowenia to półfinał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kiedy mecz Polska - Słowenia? O której godzinie grają polscy siatkarze?

Siatkarz z jasnymi włosami i zarostem w białej koszulce podczas meczu.
fot. FIVB
Polska - Słowenia. Kiedy mecz? O której godzinie? Liga Narodów siatkarzy 2026

W ćwierćfinałach najpierw Słowenia wygrała z Turcją, natomiast dzień później Biało-Czerwoni ograli reprezentację Ukrainy. W drugim półfinale Japonia zagra z USA. 

 

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Słowenia w dwóch poprzednich edycjach LN uplasowała się na czwartej pozycji, więc po awansie do półfinału co najmniej powtórzy to osiągnięcie.

 

Biało-Czerwoni sześć razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

 

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku, kiedy zastąpiły Ligę Światową.

Polska - Słowenia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Półfinał Polska - Słowenia zostanie rozegrany w sobotę 1 sierpnia. Będzie to pierwszy z półfinałów Ligi Narodów 2026 - początek spotkania o godzinie 09.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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LN: Polska - Słowenia. Kto w finale?
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