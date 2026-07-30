Liga Narodów siatkarzy. Polska - Słowenia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w tabeli fazy zasadniczej Ligi Narodów siatkarzy z bilansem meczów 10-2 i 29 punktami na koncie. Awansowali do turnieju finałowego, a w ćwierćfinale wygrali 3:1 z reprezentacją Ukrainy.

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Słowenia to trzecia drużyna fazy interkontynentalnej. Taką pozycję dało tej reprezentacji dziesięć zwycięstw i 26 zdobytych punktów. Słoweńcy turniej finałowy rozpoczęli od pokonania w 1/4 finału Turcji 3:0.

Polska i Słowenia rozegrały ze sobą dotychczas siedem spotkań w rozgrywkach Ligi Narodów. Cztery z nich wygrali polscy siatkarze. Najważniejsze starcia to półfinał VNL 2021 (3:0) i mecz o trzecie miejsce VNL 2024 (3:0). W tegorocznej edycji Polacy przegrali w chińskim Linyi ze Słowenią 2:3; spotkanie rozegrano 11 czerwca w ramach pierwszego tygodnia zmagań.

Reprezentacja Polski w sześciu ostatnich edycjach Ligi Narodów zdobywała medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025). Słowenia trzykrotnie zajmowała czwarte miejsce w tych rozgrywkach (2021, 2024, 2025).

Turniej finałowy Ligi Narodów 2026 jest rozgrywany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. W drugim półfinale Japonia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

Polska - Słowenia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Słowenia w sobotę 1 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 8.45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 8.00.

RM, Polsat Sport