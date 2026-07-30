Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)
Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzyła się z Ukrainą w ćwierćfinale VNL 2026. Zobacz skrót meczu Ligi Narodów Polska - Ukraina.
Polska - Ukraina. Skrót meczu
Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów
Analiza Roberta Kaźmierczaka: Mecz Polska - Ukraina z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy
Polscy siatkarze zakończyli fazę interkontynentalną Ligi Narodów z bilansem dziesięć zwycięstw i dwie porażki. Zajęli drugie miejsce w tabeli i awansowali do turnieju finałowego.
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Osiem drużyn rywalizuje w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia o medale VNL 2026. Polacy w ćwierćfinale zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy i wygrali 3:1. W półfinale zagrają ze Słowenią.
Skrót meczu LN siatkarzy Polska - Ukraina:
Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (24), Wilfredo Leon (16) – Polska; Vasyl Tupchii (13), Dmytro Yanchuk (12), Yurii Semeniuk (10) – Ukraina. Polacy zdecydowanie lepsi od rywali w bloku (14-7).
Polska – Ukraina 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)
Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Bołądź – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Firlej, Kewin Sasak, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Trener: Nikola Grbić.
Ukraina: Dmytro Yanchuk, Yurii Semeniuk, Maksym Tonkonoh, Vitalii Shchytkov, Vladyslav Shchurov, Oleh Plotnytskyi – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Yurii Synytsia, Vasyl Tupchii, Yevhenii Kisiliuk, Yevhenii Boiko, Illa Kovalov. Trener: Raul Lozano.
Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Sinisa Ovuka (Bośnia i Hercegowina).
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