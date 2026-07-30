Polska zagra o finał Ligi Narodów siatkarzy! "Jeden mecz i nie ma cię w turnieju"

Siatkówka

Polscy siatkarze pokonali Ukraińców w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy 2026. W półfinałowym spotkaniu zmierzą się ze Słoweńcami. Po ćwierćfinałowym meczu swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim podzielił się Jakub Popiwczak, libero polskiej kadry.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 3 i czerwonymi spodenkami odbija piłkę w pozycji obronnej.
fot. FIVB
Jakub Popiwczak w akcji

Polska wygrała z Ukrainą po czterosetowym starciu. Jak przyznał libero, nie było to łatwe spotkanie.

 

- Nie było łatwo. Natomiast szykowaliśmy się na to, że Ukraińcy są w finałach ze względu na to, że między innymi świetnie atakują i zagrywają - ocenił Popiwczak na antenie Polsatu Sport.

 

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- Wszyscy przyjeżdżają tutaj po to, żeby wygrać. Jeden mecz i nie ma cię w turnieju. Nawet najmocniejsi mogą nie dać rady, ale na szczęście my sobie poradziliśmy i gramy dalej - dodał.

 

O finał podopieczni Nikoli Grbicia powalczą ze Słowenią. Jak zdradził Popiwczak, od piątku wraz z kolegami z kadry i sztabem szkoleniowym skupią się już na analizie najbliższego rywala.

 

- Jesteśmy jeszcze w emocjach, spotkanie z Ukrainą było wymagające. Od piątku - fokus na Słowenię - zakończył.

Jakub Popiwczak po meczu Polska - Ukraina:

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