Polscy siatkarze głodni rewanżu w LN! Tak wyglądał ostatni mecz ze Słowenią [WIDEO]

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła zmagania w ramach turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Biało-Czerwoni pokonali Ukraińców, mimo że ci poprzeczkę zawiesili wysoko. Ostatecznie nasi rodacy triumfowali 3:1, meldując się w najlepszej czwórce imprezy.

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Polacy znają już swoich przeciwników w walce o finał Ligi Narodów. Mowa o Słoweńcach. Ci w swoim ćwierćfinale wyeliminowali Turków wynikiem 3:0.

Starcie Polski i Słowenii nie będzie pierwszym bezpośrednim w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Oba zespoły spotkały się ze sobą 11 czerwca w zawodach fazy interkontynentalnej w Linyi. Wtedy podopieczni Nikoli Grbicia występowali w nieco rezerwowym składzie.

Potyczka od początku była bardzo zacięta. Premierowa partia zakończyła się bowiem na przewagi, a górą byli siatkarze z Bałkanów, którzy zwyciężyli 27:25.

Po dwóch odsłonach zmagań na tablicy widniał rezultat 1:1. Nasi reprezentanci wyrównali bowiem, wygrywając drugiego seta do 23.

Następnie ponownie po emocjonującej końcówce na prowadzenie wyszli Słoweńcy. Ekipa Fabio Solego odniosła wiktorię 26:24.

Słowenię dzieliła tym samym jedna partia od końcowego triumfu za trzy punkty. Tak się jednak nie stało. Polska "wzięła" czwartego seta 25:21 i doszło do tie-breaka.

Ten, jak i cały mecz, był niezwykle zacięty. Ostatecznie w lepszych humorach zakończyli go Słoweńcy, którzy zwyciężyli 19:17 i okazali się lepsi w całym spotkaniu 3:2.

Mimo to, na koniec fazy zasadniczej Ligi Narodów wyżej w tabeli uplasowała się Polska. Nasza kadra zajęła drugie miejsce z dorobkiem 29 punktów. Słowenia uplasowała się na trzeciej lokacie z 26 "oczkami" na koncie.

Jak będzie tym razem? Transmisja meczu Polska - Słowenia w sobotę 1 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 8:45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 8:00.

Faza interkontynentalna Ligi Narodów siatkarzy 2026, 11 czerwca (Linyi):

Polska - Słowenia 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21, 17:19)

Polska: Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Aleksander Śliwka, Alaksiej Nasiewicz, Marcel Bakaj. Trener: Nikola Grbić.



Słowenia: Uros Planinsic, Alen Pajenk, Klemen Sen, Rok Bracko, Jan Kozamernik, Nik Mujanović - Jani Kovacic (libero) oraz Luka Marovt, Saso Stalekar, Grega Okroglic. Trener: Fabio Soli.

Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (20), Bartosz Firszt (19), Szymon Jakubiszak (17), Michał Gierżot (14), Bartłomiej Lemański (10) - Polska; Nik Mujanović (37), Klemen Sen (16), Jan Kozamernik (12), Rok Bracko (11) - Słowenia. Siatkarze Słowenii byli lepsi w ataku (47%-52% skuteczności, punkty 65-75), Polacy lepiej punktowali zagrywką (8-6) i blokiem (11-7), popełnili też mniej błędów (28, przy 32 rywali) i lepiej przyjmowali.

Skrót meczu Polska - Słowenia w załączonym materiale wideo:

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