Polska zagra o medale Ligi Narodów! "Zwycięzców się nie ocenia"

Polacy dobrze zaczęli czwartkowy ćwierćfinał, chociaż już w końcówce wygranej przez nich 25:22 pierwszej partii zanotowali słabszy moment i pozwolili Ukraińcom wejść do gry. Najsłabszy w wykonaniu podopiecznych trenera Grbicia był drugi set, przegrany 22:25. W kolejnych dwóch zdołali jednak wrócić na swój wysoki poziom i zwyciężyć 3:1.

- Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że byliśmy trochę nerwowi na początku tego meczu, ale najważniejsze, że skończyło się tak, jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinału, a zwycięzców się nie ocenia - podsumował krótko Fornal.

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- Wydaje mi się, że sport ma to do siebie, że wszystko może się wydarzyć. Widać to było po środowych meczach, czy to Japonia, która męczyła się z teoretycznie najsłabszym rywalem Chinami, czy Słoweńcy, którzy grali z Turcją na przewagi w dwóch setach. Nie da się przed spotkaniem ocenić, że któraś drużyna na sto procent wygra. Taki jest sport i trzeba się przygotować na to, że mogą być cięższe i lepsze chwile, nie zawsze idzie jak z płatka - dodał przyjmujący.

Biało-Czerwoni są uważani za głównego faworyta turnieju w Ningbo.

- Zgodnie z przewidywaniami to my zawsze wygrywamy 3:0, więc nie było to takie w pełni zgodne. Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką w tym meczu i to zrobiło różnicę w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście w następnych partiach udało nam się odbić, troszkę lepiej graliśmy też w bloku i to przyniosło efekty. Czwarty set z ogromną przewagą, wykonaliśmy "egzekucję" i udało się sprawnie zakończyć mecz - ocenił środkowy polskiego zespołu Bartłomiej Lemański.

Najlepszym zawodnikiem w czwartkowym ćwierćfinale był atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty.

- Nie jestem bohaterem, cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Na pewno trzeba przyznać, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się wygrana. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz, drużyna z Ukrainy pokazała już w tym sezonie, że potrafi wygrywać z zespołami z topu i tak też było w tym spotkaniu. Najważniejsze, że nie "pękliśmy" i wygraliśmy ten mecz - podsumował Bołądź, dodając, że Biało-Czerwoni w każdym elemencie muszą się poprawić przed półfinałem.

W sobotnim półfinale o godz. 9.00 czasu polskiego podopieczni trenera Grbicia zagrają ze Słowenią, która w środę pokonała Turcję 3:0. Biało-Czerwoni po spotkaniu z Ukrainą nie chcieli jednak rozmawiać o półfinale.

- Teraz chcemy zjeść kolację, odpocząć, wyspać się. Jutro potrenujemy, ale wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a później mam nadzieję na finał - powiedział Fornal.

Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.

Transmisja meczu Polska - Słowenia w sobotę 1 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 8.45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 8.00.

PAP