Poznaliśmy lekkoatletyczną reprezentację Polski na mistrzostwa Europy

Reprezentacja powołana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do startu w Birmingham będzie jedną z największych w historii.

– To solidna reprezentacja. Obok starych wyjadaczy, mamy w niej też młode twarze. Liczymy zatem nie tylko na doświadczenie zawodników, ale też na świeże spojrzenie na tak dużą imprezę. Z tyłu głowy mam też fakt, że za dwa lata to my będziemy gospodarzem mistrzostw Europy. Młodzież niech zdobywa zatem szlify w Birmingham, aby w 2028 roku walczyć o laury w kolejnej edycji imprezy, na stadionie w Chorzowie – podkreśla prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Jako obrończyni mistrzowskiego tytułu poleci do Birmingham Natalia Bukowiecka. Podczas niedawnych mistrzostw Polski w Białymstoku nasza najlepsza biegaczka na 400 metrów uzyskała czas 50.02, będący potwierdzeniem coraz lepszej dyspozycji startowej.

– Muszę teraz złapać trochę luzu. Ostatnio naprawdę ciężko trenowaliśmy, ale to oddaje. Widać, że moje bieganie jest teraz dużo lepsze. Mam nadzieję, że w Birmingham po biegu półfinałowym nabiorę większej pewności siebie i prędkości – zapowiada Bukowiecka, która zgodnie z regulaminem mistrzostw Europy, jako czołowa zawodniczka tabel w swej konkurencji, przystąpi do rywalizacji właśnie od biegu półfinałowego.

Podczas poprzedniej edycji mistrzostw Europy, dwoma laty w Rzymie, złoty medal w rzucie młotem zdobył Wojciech Nowicki. Z tej racji Polska może wydelegować do występu w tej konkurencji w Birmingham aż czterech zawodników, wliczając w to obrońcę tytułu. Liderem tej grupy będzie Paweł Fajdek, który w tym sezonie regularnie rzuca ponad 80 metrów.

– Chciałbym włączyć się do walki o medale. Wygrywałem w tym sezonie ze wszystkimi czołowymi zawodnikami z Europy. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać na miejscu. Dużo czynników ma przecież wpływ na wyniki na przykład pogoda – zauważa na kilka dni przed wylotem do Wielkiej Brytanii Paweł Fajdek.

Z ambicją walki o jak najlepsze miejsce poleci do Birmingham także Klaudia Kazimierska. Pochodząca z Włocławka biegaczka wystartuje na Alexander Stadium w biegu na 1500 metrów. Do startu przygotowuje się w Oregonie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka na co dzień.

– Przede wszystkim chciałabym spełniać swoje cele. Jeśli to zrobię, będę zadowolona. Na linii startu wszystkie jesteśmy równe, a w finale wszystko jest możliwe. Pamiętajmy, że stawka w Europie jest bardzo mocna – przyznała Klaudia Kazimierska, która w minionym sezonie halowym była już finalistką mistrzostw świata na 1500 metrów.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy organizowane są od 1934 roku, ale pierwszy raz w swojej historii zawitają do Wielkiej Brytanii. Gospodarze liczą na znakomity występ – z dorobkiem 338 medali są liderem klasyfikacji medalowej wszechczasów europejskiego czempionatu. Biało-czerwoni dotychczas wywalczyli na mistrzostwach Europy 185 medali. Pierwsze polskie złoto zdobyte w Birmingham będzie 60 krążkiem z najcenniejszego kruszcu w historii startów naszej ekipy na imprezie tej rangi.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się w Birmingham 10 sierpnia i potrwają tydzień.

Skład reprezentacji Polski na 27. Mistrzostwa Europy:

Kobiety

Imię i nazwisko, konkurencja, klub, SB, PB

1 Ewa Swoboda bieg na 100 metrów KS Podlasie Białystok 10.98 10.94

2 Krystsina Tsimanouskaya bieg na 100 metrów KS AZS AWF Warszawa 11.16 11.04

3 Wiktoria Gajosz bieg na 200 metrów AZS UMCS Lublin 22.91 22.91

4 Natalia Bukowiecka bieg na 400 metrów KS Podlasie Białystok 50.02 48.90

5 Aleksandra Formella bieg na 800 metrów SKLA Sopot 2:00.52 2:00.52

6 Anna Wielgosz bieg na 800 metrów CWKS Resovia Rzeszów 1:57.92 1:57.92

7 Klaudia Kazimierska bieg na 1500 metrów LKS Vectra Włocławek 3:59.24 3:57.95

8 Weronika Lizakowska bieg na 1500 metrów AZS UMCS Lublin 4:03.69 3:57.31

9 Elżbieta Glinka bieg na 10 000 metrów Passion First Warszawa 31:45.36 31:45.36

10 Aleksandra Lisowska maraton KS AZS UWM Olsztyn 2:24:59

11 Pia Skrzyszowska bieg na 100 metrów przez płotki KS AZS AWF Warszawa 12.44 12.37

12 Klaudia Wojtunik bieg na 100 metrów przez płotki CWKS Resovia Rzeszów 12.84 12.84

13 Anna Gryc bieg na 400 metrów przez płotki KS AZS AWF Warszawa 54.97 54.97

14 Izabela Smolińska bieg na 400 metrów przez płotki RLTL GGG Radom 55.48 55.48

15 Agnieszka Chorzępa bieg na 3000 metrów z przeszkodami KS AZS AWF Warszawa 9:33.03 9:33.03

16 Alicja Konieczek bieg na 3000 metrów z przeszkodami OŚ AZS Poznań 9:47.42 9:16.51

17 Kinga Królik bieg na 3000 metrów z przeszkodami UKS Azymut Pabianice 9:31.51 9:22.14

18 Wiktoria Miąso skok wzwyż CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1.85 1.90

19 Maja Słodzińska skok wzwyż UKS OSoT Szczecin 1.88 1.88

20 Maria Żodzik skok wzwyż KS Podlasie Białystok 1.97 2.00

21 Zofia Gaborska skok o tyczce KMS Szczecin 4.40 4.40

22 Zuzanna Maślana pchnięcie kulą KS Podlasie Białystok 17.23 17.25

23 Weronika Muszyńska rzut dyskiem AZS UMCS Lublin 58.23 58.23

24 Daria Zabawska rzut dyskiem AZS UMCS Lublin 62.27 62.36

25 Ewa Różańska rzut młotem KS Podlasie Białystok 71.04 72.12

26 Aleksandra Śmiech rzut młotem KS Agros Zamość 70.84 71.14

27 Anita Włodarczyk rzut młotem KS AZS AWF Katowice 75.01 82.98

28 Maria Andrejczyk rzut oszczepem LUKS Hańcza Suwałki 62.78 71.40

29 Małgorzata Maślak-Glugla rzut oszczepem ULKS Tychowo 58.71 61.79

30 Adrianna Sułek-Schubert siedmiobój KS Brda Bydgoszcz 6433 pkt. 6672 pkt.

31 Magdalena Żelazna chód na dystansie półmaratonu AZS AWF Gorzów Wielkopolski 1:40:43 1:40:39

32 Kinga Waleriańczyk chód na dystansie maratonu KMKL Sztorm Kołobrzeg 3:49:15 3:49:15

33 Anna Zdziebło chód na dystansie maratonu LKS Stal Mielec 3:46:39 3:46:39

34 Katarzyna Zdziebło chód na dystansie maratonu LKS Stal Mielec 3:24:19

35 Kinga Gacka sztafety BKS Bydgoszcz

36 Natalia Korczuk sztafety KS AZS AWF Wrocław

37 Anastazja Kuś sztafety KS AZS UWM Olsztyn

38 Jagoda Mierzyńska sztafety KS AZS AWF Wrocław

39 Małgorzata Pojęta sztafety AZS UMCS Lublin

40 Magdalena Stefanowicz sztafety KS AZS AWF Katowice

41 Alicja Wrona-Kutrzepa sztafety AZS UMCS Lublin

Mężczyźni

Imię i nazwisko, konkurencja, klub, SB, PB

42 Dominik Kopeć bieg na 100 metrów KS Agros Zamość 10.08 10.05

43 Maksymilian Szwed bieg na 400 metrów AZS Łódź 44.94 44.94

44 Bartosz Kitliński bieg na 800 metrów AZS UMCS Lublin 1:44.56 1:44.56

45 Filip Ostrowski bieg na 800 metrów bieg na 1500 metrów KKL Rodło Kwidzyn 1:45.01 3:35.47 1:44.25 3:35.47

46 Maciej Wyderka bieg na 800 metrów KS AZS AWF Katowice 1:43.97 1:43.97

47 Damian Czykier bieg na 110 metrów przez płotki KS Podlasie Białystok 13.29 13.25

48 Jakub Szymański bieg na 110 metrów przez płotki

Informacja prasowa