Prevc i Pogacar razem w helikopterze! Sprawa skończy się w Komendzie

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Słoweński skoczek narciarski Domen Prevc w niedzielę poleci helikopterem ze swoim rodakiem Tadejem Pogacarem, świeżo ukoronowanym mistrzem Tour de France. Lot rozpocznie się na górze Krvavec i zakończy w Komendzie - rodzinnej miejscowości kolarza.

Helikopter stojący na trawiastym boisku z otwartymi drzwiami.
fot. PAP
Domen Prevc w niedzielę poleci helikopterem z Tadejem Pogacarem

Wydarzenie odbędzie się w ostatnim dniu zawodów kolarskich Pogi Challenge, których kolarz jest patronem.

 

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Prevc w tym roku zdobył licencję pilota i pokieruje helikopterem, który z góry Krvavec przeleci do wsi Komenda. Uczci w tej sposób sukces Pogacara, który piąty raz wygrał klasyfikację generalną Tour de France i wyrównał tym samym rekord Francuzów Jacques’a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy’ego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina.

 

Wybitny kolarz i utytułowany skoczek narciarski będą towarzyszyć uczestnikom kolarskich zawodów. Wyścig Pogi Challenge 2026 rozpocznie się w piątek od Criterium du Tadej Pogacar, gdzie zwycięzca Tour de France będzie rywalizował z innymi czołowymi kolarzami w swojej rodzinnej miejscowości. Sobota będzie "dniem rodzinnym", a kulminacja nastąpi w niedzielę, kiedy kolarze amatorzy pokonają trasę z Komendy na szczyt Krvavec. Spróbują wjechać na górę przed Pogacarem, który wyruszy na trasę z kilkuminutowym opóźnieniem.

PAP
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