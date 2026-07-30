Problemy Polaka na lotnisku. To spotkało go przed walką w UFC
Marcin Tybura już w sobotę powróci do klatki UFC, by zmierzyć się z Aleksandarem Rakiciem. Jak się okazuje, Polak miał drobne problemy podczas lotu do Serbii. - Nie sądziłem, że coś takiego może się stać - wyznał w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.
Marcin Tybura ma za sobą trudny czas, gdyż przegrał dwie ostatnie walki. W ubiegłym roku został znokautowany przez Ante Deliję, a w marcu niespodziewanie poległ w konfrontacji z debiutującym wówczas w UFC Tyrellem Fortune'em.
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Jego kolejnym rywalem będzie Aleksandar Rakić, który na zwycięstwo czeka od ponad pięciu lat.
- Jest bardzo wysoki, nie jest chudy - podkreślił Tybura w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.
Dla Serba będzie to debiut w kategorii ciężkiej. Nie ma zatem wątpliwości, że Polak może mieć przewagę, kiedy zawodnicy znajdą się w parterze.
- Jeśli dojdzie do klinczu, zapasów czy parteru, to pewnie te kilogramy się przydadzą. Ale w stójce może być odwrotnie, więc nie jest tak, że będę miał same atuty - tłumaczył.
- Zmiana kategorii może być dla niego czymś nowym, czymś świeżym dla umysłu, nowym wyzwaniem. Może upatruje w tym większej motywacji do treningów - zastanawiał się.
40-latek zdradził, że miał drobne problemy w drodze do stolicy Serbii.
- Nie sądziłem, że podczas tak krótkiego lotu może się coś takiego stać. Ale zginęły nam dwie walizki, dopiero wczoraj je odzyskaliśmy - oznajmił.
Do narożnika Tybury po przerwie wraca legendarny trener Andrzej Kościelski. Zawodnik nie ukrywa, że to dla niego duże wzmocnienie.
- Nie znam nikogo innego, kto byłby w stanie tyle rzeczy wyłapać podczas walki. Bardzo sobie cenię trenera, jego wiedzę i sposób przygotowania - podsumował.