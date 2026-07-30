Przełom ws. Carlosa Alcaraza! Hiszpan sam to pokazał

Początek roku dla Carlosa Alcaraza był niezwykle udany. Sięgnął bowiem po siódmy tytuł wielkoszlemowy, triumfując w Australian Open.

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Później doznał jednak poważnej kontuzji nadgarstka podczas okresu na mączce. Opuścił między innymi Roland Garros i Wimbledon.

Kilka dni temu pojawiły się świetne wieści. Alcaraz został bowiem zgłoszony do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Cincinnati, który odbędzie się w dniach 13-23 sierpnia.

Teraz Hiszpan sam przekazał aktualizację. Mowa o samych dobrych informacjach. 23-latek pochwalił się bowiem w mediach społecznościowych nagraniem, na którym w pełni trenuje z rakietą na korcie.

O ile Alcaraz rzeczywiście wróci do gry w Cincinnati, to będzie bronił tam tytułu. Przed rokiem okazał się najlepszy po kreczu Włocha Jannika Sinnera w finale.

Głównym celem w tej części kampanii Alcaraza będzie oczywiście wielkoszlemowe US Open. W Nowym Jorku Hiszpan triumfował w 2022 i 2025.

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