Przełom ws. Carlosa Alcaraza! Hiszpan sam to pokazał

Tenis

Carlos Alcaraz coraz bliżej powrotu do gry. Hiszpan opublikował nagranie, na którym w pełni trenuje na korcie. Przewiduje się, że do rywalizacji ponownie przystąpi podczas turnieju ATP w Cincinnati.

Portret Carlosa Alcaraza podczas treningu tenisowego z piłką przed twarzą.
fot. PAP
Carlos Alcaraz

Początek roku dla Carlosa Alcaraza był niezwykle udany. Sięgnął bowiem po siódmy tytuł wielkoszlemowy, triumfując w Australian Open.

 

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Później doznał jednak poważnej kontuzji nadgarstka podczas okresu na mączce. Opuścił między innymi Roland Garros i Wimbledon.

 

Kilka dni temu pojawiły się świetne wieści. Alcaraz został bowiem zgłoszony do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Cincinnati, który odbędzie się w dniach 13-23 sierpnia.

 

Teraz Hiszpan sam przekazał aktualizację. Mowa o samych dobrych informacjach. 23-latek pochwalił się bowiem w mediach społecznościowych nagraniem, na którym w pełni trenuje z rakietą na korcie.

 

 

O ile Alcaraz rzeczywiście wróci do gry w Cincinnati, to będzie bronił tam tytułu. Przed rokiem okazał się najlepszy po kreczu Włocha Jannika Sinnera w finale.

 

Głównym celem w tej części kampanii Alcaraza będzie oczywiście wielkoszlemowe US Open. W Nowym Jorku Hiszpan triumfował w 2022 i 2025.

 

Transmisje z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

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