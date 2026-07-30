Raków Częstochowa - Hammarby. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Raków Częstochowa zagra z Hammarby w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Szwedzki zespół przegrał w dwumeczu drugiej rundy el. Ligi Europy z belgijskim Anderlechtem. Kiedy mecz Raków - Hammarby?

Trener Dawid Kroczek na ławce rezerwowych Rakowa Częstochowa.
fot. Cyfrasport
Kiedy mecz Raków Częstochowa - Hammarby?

Raków Częstochowa rozbił na wyjeździe zespół Valletta FC aż 4:0 w rewanżowym starciu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Piłkarze Dawida Kroczka nie dali szans rywalom i w dwumeczu wygrali aż 7:1. 

 

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Wiemy już, że w kolejnym etapie zmierzą się z Hammarby. Wicemistrzowie Szwecji, mimo że długo prowadzili w rewanżowym starciu el. Ligi Europy z Anderlechtem, finalnie przegrali w dwumeczu 2:4. 

 

Konfrontacja z Rakowem będzie dla nich kolejną z polskim zespołem w ostatnim czasie. Sześć lat temu Hammarby zmierzyło się z Lechem Poznań w drugiej rundzie el. Ligi Europy. "Kolejorz" wygrał wówczas aż 3:0 po golach Pedro Tiby, Jakuba Kamińskiego oraz Filipa Marchwińskiego.

Raków Częstochowa - Hammarby. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji?

Pierwsze spotkanie między Rakowem a Hammarby zostanie rozegrane w czwartek 6 sierpnia w Częstochowie. Rewanż odbędzie się tydzień później - w czwartek 13 sierpnia w Sztokholmie.

HP, Polsat Sport
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