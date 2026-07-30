Raul Lozano winowajcą porażki Ukrainy z Polską? "Nie była to do końca słuszna decyzja"
Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3:1 Z Ukrainą w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Choć dla "Niebiesko-Żółtych" już sam awans do najlepszej ósemki był historycznym sukcesem, były kapitan ukraińskiej kadry uważa, że nasi sąsiedzi zza wschodu mogli spisać się w meczu z "Biało-Czerwonymi" dużo lepiej.
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Dmytro Storożyłow przyznał w rozmowie z ukraińskim "Sportem", że zdziwiła go decyzja trenera Raula Lozano, który postanowił wystawić w pierwszym składzie Maksyma Tonkonoha i Witalija Szczytkowa, którzy w ostatnim spotkaniu fazy interkontynentalnej z Niemcami wchodzili na boisko z kwadratu dla rezerwowych.
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- Myślę, że trener postanowił dać im szansę właśnie po tym meczu, ale sądzę, że nie była to do końca słuszna decyzja. Jurij Synycia i Wasyl Tupczij byli kluczowymi zawodnikami przez całe rozgrywki Ligi Narodów i moim zdaniem w tak ważnym starciu najlepiej było wystawić do gry tych siatkarzy, na których stawiało się wcześniej. Dla mnie ta decyzja nie była do końca jasna - wyznał Storożyłow.
Były kapitan ukraińskiej kadry przyznał jednak, że Polska znakomicie wywiązała się z roli faworyta i przy takiej grze "Biało-Czerwonych" Ukraińcom trudno było myśleć o korzystnym wyniku.
- Nie możemy zapominać, że Polska to jedna z najsilniejszych drużyn na świecie i gdy tylko poczuła przewagę, to ją wykorzystała. Choć jestem przekonany, że gdybyśmy pokazali chociaż 70-80 procent naszego potencjału, moglibyśmy pokusić się o inny rezultat. Ten mecz nam jednak nie wyszedł. Trudno powiedzieć, kto był liderem zespołu, bo środkowi zagrali bardzo słabo, a i występ Janczuka, który generalnie pokazał się z dobrej strony, był daleki od jego najlepszego występu w Lidze Narodów - skwitował były siatkarz.
Półfinałowym rywalem reprezentacji Polski będzie Słowenia, która w środowym (29 lipca) ćwierćfinale wygrała 3:0 z Turcją. Spotkanie odbędzie się w sobotę (1 sierpnia). Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 8.45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 8.00.