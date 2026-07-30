Reprezentacyjny siatkarz wraca do ojczyzny. Kiedyś błyszczał w LUK-u Lublin

O powrocie swojego wychowanka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych sama ekipa wicemistrza Serbii, podkreślając, że pozyskanie go jest "prawdziwym hitem transferowym".

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"David Mehić ponownie założy koszulkę Vojvodiny! Urodzony w 1997 roku rozgrywający jest wychowankiem naszego klubu, w którym przeszedł wszystkie szczeble juniorskie, a następnie stał się ważną postacią pierwszego składu drużyny seniorskiej. Jego jakość, doświadczenie i mentalność zwycięzcy będą miały ogromne znaczenie dla naszego odmłodzonego zespołu. Mehić jest gotowy, by wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za drużynę zarówno na boisku, jak i poza nim" - czytamy w komunikacie klubu.

28-latek grał w Vojvodinie w latach 2013-2020 i później w latach 2021-2023. Z drużyną sięgnął po pięć mistrzostw, dwa Puchary i trzy Superpuchary Serbii.

Polscy kibice doskonale znają go z występów w LUK-u Lublin, którego barwy reprezentował w sezonie 2020/2021 i z którym wywalczył wówczas awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mehić zdobył wówczas dla LUK Politechniki 313 punktów w 30 meczach. Skończył ponad połowę ataków; 22 razy zaskoczył rywali zagrywką, miał też na koncie 27 punktowych bloków.

Serb ma również w siatkarskim CV występy we Francji, na Białorusi, w Rumunii i Grecji.