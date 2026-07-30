Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? Znalazł się na celowniku Lecha Poznań

Po krótkim epizodzie w barwach Rakowa Częstochowa kontrakt Dawidowicza, wygasający z końcem czerwca, nie został przedłużony. Z faktu, że reprezentant Polski jest obecnie wolnym zawodnikiem i można go pozyskać bez kwoty odstępnego, zamierza skorzystać Lech Poznań.

Według doniesień Di Marzio "Kolejorz" ma naciskać na sfinalizowanie transakcji.

ZOBACZ TAKŻE: Kulesza przemówił ws. przyszłości Urbana. Nie pozostawił wątpliwości

Mimo usilnych starań ze strony mistrzów Polski Dawidowicz nie jest zainteresowany pozostaniem w PKO BP Ekstraklasie i celowo opóźnia podjęcie decyzji. Priorytetem 31-latka jest ponowna gra we Włoszech, gdzie spędził aż osiem lat swojej dotychczasowej kariery. Zgodnie z informacjami włoskiego dziennikarza agenci zawodnika już rozpoczęli poszukiwania nowego pracodawcy.

Nazwisko Polaka trafiło "na biurka" działaczy kilku klubów, w tym Monzy i Empoli, które zagrają w nowym sezonie Serie A, a także występujących na zapleczu tamtejszej ekstraklasy Sampdorii, Juve Stabii oraz Pizy.

Jak informuje Michele Bufalino, choć jeszcze w ubiegłym roku ostatni z wymienionych zespołów był bardzo bliski podpisania z Polakiem dwuletniej umowy, obecnie jego władze nie wykazują chęci sformalizowania oferty.

Dawidowicz ma za sobą 17 występów w reprezentacji Polski, z którą w 2021 i 2024 roku uczestniczył w mistrzostwach Europy.

ŁO, Polsat Sport