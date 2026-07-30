Rywalka Świątek rozstała się na trzy miesiące. Teraz nastąpił powrót

Amanda Anisimova największe sukcesy odnosiła pod skrzydłami Hendrika Vleesehouwersa. Amerykanka współpracowała z Belgiem niemal dwa lata i to właśnie z nim w boksie odnosiła największe sukcesy: w 2025 dotarła do finału Wimbledonu i US Open oraz triumfowała w dwóch turniejach rangi WTA 1000 - w Katarze i Pekinie.

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W marcu tego roku para niespodziewanie się rozstała. Anisimova zatrudniła wtedy Niemca Sebastiana Sachsa, jednak nie przyniosło to lepszych rezultatów. Amerykanka odpadła w trzeciej rundzie Roland Garros i Wimbledonu.

Teraz w teamie Anisimovej znów doszło do zmian. W roli szkoleniowca ponownie pojawił się bowiem Vleesehouwers. Amerykanka trenuje pod okiem Belga, przygotowując się do startów w Ameryce Północnej.

Pierwszym występem Anisimovej w ramach US Swingu będzie impreza WTA 1000 w Toronto. Ta odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.

W kanadyjskich zmaganiach udział wezmą również reprezentantki Polski - Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie będą rozstawione.

Polsat Sport