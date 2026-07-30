Rywalka Świątek rozstała się na trzy miesiące. Teraz nastąpił powrót

Tenis

Amanda Anisimova ponownie trenuje pod okiem Hendrika Vleesehouwersa. Amerykanka i Belg zakończyli współpracę pod koniec marca, by teraz ją wznowić.

Amanda Anisimova uderza piłkę podczas meczu tenisowego.
fot. PAP
Amanda Anisimova

Amanda Anisimova największe sukcesy odnosiła pod skrzydłami Hendrika Vleesehouwersa. Amerykanka współpracowała z Belgiem niemal dwa lata i to właśnie z nim w boksie odnosiła największe sukcesy: w 2025 dotarła do finału Wimbledonu i US Open oraz triumfowała w dwóch turniejach rangi WTA 1000 - w Katarze i Pekinie.

 

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W marcu tego roku para niespodziewanie się rozstała. Anisimova zatrudniła wtedy Niemca Sebastiana Sachsa, jednak nie przyniosło to lepszych rezultatów. Amerykanka odpadła w trzeciej rundzie Roland Garros i Wimbledonu.

 

Teraz w teamie Anisimovej znów doszło do zmian. W roli szkoleniowca ponownie pojawił się bowiem Vleesehouwers. Amerykanka trenuje pod okiem Belga, przygotowując się do startów w Ameryce Północnej.

 

Pierwszym występem Anisimovej w ramach US Swingu będzie impreza WTA 1000 w Toronto. Ta odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.

 

W kanadyjskich zmaganiach udział wezmą również reprezentantki Polski - Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie będą rozstawione.

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