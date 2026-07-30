Sędzia finału MŚ przerwał milczenie! Ujawnił, co zaszło między nim a Messim

Słoweński sędzia piłkarski w ubiegły poniedziałek zakończył karierę. W tym roku prowadził m.in. finał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną (1:0 po dogrywce) i trzy inne spotkania tego turnieju.

Zaledwie tydzień po ogłoszeniu decyzji o sportowej emeryturze udzielił wywiadu krajowym mediom. Wyraził w nim m.in. wdzięczność za możliwość poprowadzenia meczu finałowego mundialu.

- Początkowo był to szok. Później poczułem jednak ogromną dumę z naszego zespołu sędziowskiego, który miał reprezentować Słowenię na tak ważnej scenie, podczas największej imprezy sportowej świata. (...) Wiedziałem, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Musieliśmy stanąć na wysokości zadania - wyznał arbiter w wywiadzie dla słoweńskiego portalu Sport.

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46-latek ocenił także pracę swojego zespołu arbitrów w trakcie spotkania.

- Cała sędziowska kariera sprowadza się tak naprawdę do tego jednego meczu. Odpowiedzialność jest gigantyczna, choć uważam, że nasza taktyka na to spotkanie była całkowicie poprawna - orzekł Vincic.

- Dziś błąd można naprawić, oglądając powtórkę. Przy szybkości, z jaką gra się we współczesną piłkę nożną, dostrzeżenie wszystkiego na boisku jest po prostu niemożliwe. Nie wyobrażam sobie już sędziowania bez pomocy technologii VAR - rzekł Słoweniec.

W trakcie finałowego spotkania kibice mogli zwrócić uwagę na żywą dyskusję pomiędzy arbitrem a Lionelem Messim. Vincic zapewnił jednak, że wymiana zdań nie wykroczyła poza zasady fair play.

- Treść tej rozmowy zostawię na boisku. Mogę jednak zapewnić, że Messi zachował się w pełni sportowo i zgodnie z duchem fair play - zakończył sędzia.

Przypomnijmy, że 46-latek poprowadził także m.in. finał baraży o awans do mistrzostw świata, w którym Szwecja pokonała Polskę 3:2. W trakcie tego spotkania podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, przez co zapadł w pamięć polskim kibicom.

ŁO, Polsat Sport