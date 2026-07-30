Siatkarka reprezentacji Polski zmienia barwy! Wielki powrót do Tauron Ligi Kobiet

Rok temu Jurczyk przeniosła się do amerykańskiego LOVB. Zwyciężyła w finale z zespołem z Salt Lake City. Reprezentantce Polski nie udało się jednak przebić do wyjściowej szóstki. Po sezonie, w którym większość czasu spędziła w kwadracie dla rezerwowych, siatkarka postanowiła wrócić do Polski.

30-latka została nową zawodniczką ŁKS-u Commercecon Łódź. O miejsce w wyjściowym składzie będzie musiała rywalizować z dwiema innymi reprezentantkami Polski - Anną Obiałą oraz Sonią Stefanik.

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Jurczyk w 2024 roku znalazła się w składzie reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu, a rok wcześniej wystąpiła w mistrzostwach świata. Z kadrą sięgała po brązowe medale Ligi Narodów – w 2023, 2024 i 2025 roku.

Na krajowym podwórku największym sukcesem 30-latki pozostaje mistrzostwo Polski zdobyte w 2025 roku. Do tego dorobku należy dopisać trzy srebrne medale Tauron Ligi, dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary. Wszystkie trzy wicemistrzostwa Jurczyk wywalczyła jako zawodniczka KS DevelopRes Rzeszów, z którym była związana w latach 2021-2025.

– W klapkach czy też bez, na poważnie i z przymrużeniem oka... jedno jest pewne: Magdalena Jurczyk zagra w ŁKS Commercecon Łódź w sezonie 2026/2027! – tak klub ogłosił transfer środkowej w mediach społecznościowych.

Aktualnie Jurczyk przebywa w Szczyrku z reprezentacją Polski, która przygotowuje się do mistrzostw Europy. Po Lidze Narodów, w której nie udało się zakwalifikować do fazy finałowej, kadra będzie walczyć o dobry występ na ME.

Antoni Bednarczyk