Tak trener Górnika skomentował dwumecz z Fenerbahce. Padły słowa o dumie

W pierwszym spotkaniu turecka drużyna zwyciężyła u siebie 1:0.

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- Jesteśmy smutni, ale od pierwszych minut meczu byłem dumny z tego, co robią na murawie moi zawodnicy. Szkoda tego karnego, gdyż lepiej by nam się grało przy wyniku 0:0. Jednak udało się wyrównać – powiedział szkoleniowiec Górnika.

Dodał, że rzut karny został podyktowany słusznie, tylko niepotrzebnie gracz Górnika sfaulował rywala. Podkreślił, że szczególnie w końcówce pierwszej połowy doping fanów zespołu z Górnego Śląska był wspaniały. Jego zdaniem był najlepszy, jaki słyszał w trakcie pracy w Zabrzu.

Przyznał, że on i piłkarze w przerwie mieli świadomość, iż rywal nie pozwoli, aby w drugiej połowie mecz wyglądał tak jak w końcówce pierwszej.

- Po wznowieniu gry widać było, jak dużo sił kosztowała nas pierwsza część gry. Jednak około 60. minuty przeprowadziliśmy dobre zmiany - dodał.

Jego zdaniem, o tym, że awansowała drużyna z Turcji zadecydowały „detale”, Górnikowi zabrakło też trochę szczęścia. Poinformował, że decyzja o posadzeniu Maksyma Chłania na ławce rezerwowych nie była spowodowana jakimś urazem. Po prostu w trakcie treningów przegrał on rywalizację o grę na swojej pozycji od pierwszej minuty.

Trener Fenerbahce Ismail Kartal przyznał, że celem na środowe spotkanie było zwycięstwo. Nie udało się jego drużynie tego osiągnąć.

- Nasz rywal przygotował się do tego meczu lepiej niż przypuszczaliśmy. Musimy wyciągnąć wnioski z tego pojedynku – powiedział.

Przyznał, że pierwsza połowa nie potoczyła się tak, jak tego chciał, chociaż jego drużyna pierwsza zdobyła bramkę.

- Potem jednak nie powinniśmy pozwolić, aby rywal miał tyle okazji do strzelenia gola - zaznaczył.

Dodał, że w drugiej połowie zespół zagrał lepiej.

- Przeprowadziliśmy kilka groźnych akcji. Jednak przede wszystkim udało nam się awansować do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów - zakończył.

Poinformował, że zdecydował się zdjąć z boiska zdobywcę jedynej bramki dla Fenerbahce (był nim Talisca), gdyż ten był pod koniec spotkania bardzo zmęczony.

Górnik zagra w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede - Ferencvaros Budapeszt.

PAP