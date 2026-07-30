Trener Lecha rozczarowany eliminacjami LM. "Jedna z największych porażek"

Lech po zwycięstwie w pierwszym starciu w Danii z Aarhus 4:1 był praktycznie jedną nogą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mało kto w stolicy Wielkopolski przypuszczał, że spotkanie rewanżowe przyniesie tak ogromną dawkę emocji i przerodzi się w jedną z największych kompromitacji klubu z Poznania w ostatnich latach.

Duńczycy w regulaminowym czasie gry odrobili trzybramkową stratę i prowadzili 3:0. Po dodatkowych 30 minutach było 4:1 dla Aarhus i o awansie zadecydowały rzuty karne. Goście wygrali 4-3 i dalej walczą o Ligę Mistrzów.

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Szkoleniowiec "Kolejorza" po spotkaniu nie krył rozczarowania.

- Jesteśmy ogromnie zawiedzeni. Jeśli masz zaliczkę 4:1 z wyjazdowego spotkania, to nie powinieneś przegrać u siebie 1:4. Pracuję w tym zawodzie ponad 30 lat, przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych - przyznał Frederiksen.

Jak dodał, przyczyn porażki jest wiele, ale też zapewnił, że jego zawodnicy nie poczuli się zbyt pewni po wysokim zwycięstwie przed tygodniem.

- Nie widziałem na pewno jakiegoś lekceważenia przeciwnika ze strony moich piłkarzy. Bardzo ciężko pracowaliśmy, ale nie potrafiliśmy wznieść naszej gry na wysoki poziom. Brakowało nam odpowiedniej jakości w grze z piłką, ale teraz trudno mi znaleźć tego przyczynę. W pierwszym meczu byliśmy bardzo efektywni, potrafiliśmy większość okazji zamienić na bramkę. Dziś to nasi rywale okazali się wyjątkowo skuteczni, bo w całym meczu tych szans bramkowych moim zdaniem było po równo - ocenił.

Szkoleniowiec Lecha przypomniał, że już po losowaniu mówił, że jego drużynie przyjdzie się zmierzyć z niezwykle wymagającym przeciwnikiem.

- To jest naprawdę mocny zespół, w pierwszym meczu grając w dziesięciu potrafił nas zepchnąć do defensywy i strzelić nam gola. Uważam, że Aarhus było jedną z najmocniejszych drużyn, na które mogliśmy trafić. Natomiast kolejni rywale, przy całym szacunku wobec tych ekip, wydawali się być bardziej dla nas osiągalni - podkreślił.

Poznaniakom pozostała walka o fazę ligową Ligi Europy, w trzeciej rundzie eliminacji zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych.

- Nadal mamy swoje ambicje, ale niestety nie będzie to już Liga Mistrzów. Postaramy się powalczyć o Ligę Europy, która byłaby i tak krokiem do przodu porównując do poprzedniego sezonu. Musimy wziąć odpowiedzialność i odpowiednio zareagować już w najbliższym meczu w PKO BP Ekstraklasie - podsumował Frederiksen.

W doskonałym nastroju był natomiast trener mistrza Danii Jakob Poulsen.

- Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że najpierw musimy przede wszystkim uwierzyć, że jesteśmy w stanie awansować, a potem zagrać jak najlepiej. Jedno i drugie nam się udało. Myślę, że gdy strzeliliśmy drugą bramkę, wówczas tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Nasze prowadzenie 1:0 było dla Lecha jeszcze w miarę bezpieczne. Wielu moich zawodników rozegrało dziś kapitalny mecz - powiedział.

Szkoleniowiec podziękował przy okazji kibicom, których ponad dwa tysiące wspierało jego drużynę na Enea Stadionie.

- Mamy fantastycznych fanów, podobnie jak Lech. Wszędzie z nami podążają i mocno nas wspierają. Czujemy ogromną radość, że mogliśmy im dać kolejną rundę eliminacji Ligi Mistrzów - podkreślił.

PAP