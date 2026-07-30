Ukrainiec docenił klasę Polaków. "Ta drużyna może zdobyć złoto Ligi Narodów"

Robert IwanekSiatkówka

Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3:1 z Ukrainą w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Po spotkaniu klasę "Biało-Czerwonych" docenił Wasyl Tupczij, jeden z liderów kadry Raula Lozano.

Siatkarze podczas akcji blokowania przy siatce.
Fot. FIVB
Wasyl Tupczij docenił klasę siatkarskiej reprezentacji Polski

Atakujący Jastrzębia Barkom przyznał w rozmowie z ukraińskim "Sportem", że Polacy górowali nad "Niebiesko-Żółtymi" przede wszystkim w grze blokiem, przez co jego drużynie trudno było przebić się atakami do parkietu. Tupczij zaznaczył, że jeśli podopieczni Nikol Grbicia utrzymają taką formę, mogą obronić złoto VNL.

 

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- Pokazaliśmy już w meczach z Włochami i Brazylią, że jesteśmy w stanie wygrywać takie mecze. Polska to jednak bardzo silna drużyna, grająca naprawdę dobrze w bloku. Myślę, że mogą zdobyć złoto Ligi Narodów. Uważam ich za faworytów rozgrywek. Uważam, że w finale VNL spotkają się z Amerykanami, którzy w półfinale zmiażdżą Japończyków, mimo że Azjaci wygrali dotychczas wszystkie mecze tegorocznej edycji - powiedział Tupczij.

 

Jeden z liderów ukraińskiej kadry dodał, że w ćwierćfinale on i koledzy popełnili zbyt wiele błędów, by myśleć o zwycięstwie nad Polską, ale natychmiast podkreślił, że największym problemem "Niebiesko-Żółtych" było to, że... w ogóle musieli się mierzyć z naszą drużyną.

 

- Powinniśmy byli lepiej zagrać we wcześniejszych spotkaniach fazy interkontynentalnej, żeby w najlepszej ósemce rywalizować na przykład ze Słowenią. To mocna drużyna, ale z nimi mielibyśmy większe szanse - skwitował atakujący.

 

Ukraińcy i tak mogą być zadowoleni ze swojej postawy. Awans do turnieju finałowego VNL był bowiem historycznym osiągnięciem w tych rozgrywkach.

 

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