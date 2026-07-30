Wielki powrót Lionela Messiego po porażce na mundialu. To wideo mówi wszystko!

Piłka nożna

Po trwającej półtora tygodnia przerwie po mistrzostwach świata w środę argentyński piłkarz Lionel Messi wrócił do treningów z klubową drużyną Interu Miami.

Lionel Messi i Julián Álvarez w strojach reprezentacji Argentyny.
fot. PAP/EPA
Lionel Messi w barwach reprezentacji Argentyny.

39-letni kapitan reprezentacji Argentyny po zakończonym porażką po dogrywce z Hiszpanią (0:1) finale mundialu nie wrócił do ojczyzny z całą ekipą, ale wraz z rodziną najpierw udał się z Nowego Jorku do Miami, a następnie na krótki urlop do rodzinnego Rosario. Messi strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty w MŚ, co dało mu drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych, za Francuzem Kylianem Mbappe.

 

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„Ból jest bardzo silny, a ta rana będzie trudna do zagojenia. Skupiam się jednak na wszystkich pozytywach” – napisał w portalu społecznościowym Messi, który płakał po finałowej przegranej.

 

Wraz z Rodrigo de Paulem, który również na co dzień występuje w Intereze Miami, Messi otrzymał zwolnienie z dwóch spotkań ligowych, w tym z Chicago Fire (3:2), gdy w amerykańskim zespole debiutował Robert Lewandowski, oraz Meczu Gwiazd MLS.

 

- Mundial jest wyczerpujący; jest zmęczenie fizyczne i psychiczne. Zasługują na to, żeby dać im spokój i odpoczynek – powiedział o swoich podopiecznych i rodakach trener Interu Angel Hoyos.

 

Na nagraniu wideo opublikowanym na platformach społecznościowych klubu z Florydy widać Messiego wychodzącego na boisko treningowe wraz z innym zawodnikiem tej drużyny, Urugwajczykiem Luisem Suarezem.

 

 

 

 

Nie wiadomo, kiedy Messi wróci na boisko. Inter w sobotę podejmie w spotkaniu MLS Columbus Crew, a następnie w środę rozpocznie rozgrywki północnoamerykańskiego Pucharu Ligi meczem z meksykańskim klubem San Luis.

MS, PAP
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