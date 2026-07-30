Wielki powrót Novaka Djokovicia! Pierwszy raz od trzech lat
Novak Djoković oficjalnie potwierdził swój występ w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Serb w 2023 sięgnął po tytuł w stanie Ohio i od tamtej pory nie brał udziału w tej imprezie.
Novak Djoković od czasu Wimbledonu nie wrócił jeszcze do gry. Ogłoszono za to, że wycofał się z rywalizacji ATP Masters 1000 w Montrealu.
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Teraz nadeszły kolejne wieści związane z kalendarzem startów Serba. 39-latek US Swing, który podprowadza pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open, rozpocznie od imprezy ATP Masters 1000 w Cincinnati.
Dla Djokovicia będzie to powrót do stanu Ohio po trzech latach. W 2023 roku sięgnął bowiem po tytuł w Cincinnati i od tamtej pory nie wystąpił w tych zawodach.
Amerykański "tysięcznik" potrwa w dniach 13-23 sierpnia. Poprzednio zwyciężył tam Hiszpan Carlos Alcaraz.
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