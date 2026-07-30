Wielki powrót Novaka Djokovicia! Pierwszy raz od trzech lat

Novak Djoković od czasu Wimbledonu nie wrócił jeszcze do gry. Ogłoszono za to, że wycofał się z rywalizacji ATP Masters 1000 w Montrealu.

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Teraz nadeszły kolejne wieści związane z kalendarzem startów Serba. 39-latek US Swing, który podprowadza pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open, rozpocznie od imprezy ATP Masters 1000 w Cincinnati.

Dla Djokovicia będzie to powrót do stanu Ohio po trzech latach. W 2023 roku sięgnął bowiem po tytuł w Cincinnati i od tamtej pory nie wystąpił w tych zawodach.

Amerykański "tysięcznik" potrwa w dniach 13-23 sierpnia. Poprzednio zwyciężył tam Hiszpan Carlos Alcaraz.

Transmisje z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

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