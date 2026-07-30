Z Anglii do Włoch! Brązowy medalista MŚ odszedł z klubu po 10 latach

32-letni obecnie John Stones grał w Manchesterze City od 2016 roku, gdy przeszedł z Evertonu. W barwach "The Citizens" wywalczył m.in. sześć razy mistrzostwo Anglii, trzy razy Puchar Anglii, a raz wygrał Ligę Mistrzów - w 2023 roku, gdy jego ówczesny zespół pokonał właśnie Inter 1:0.

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"Po zapisaniu się w historii Manchesteru, John jest gotowy na kolejny rozdział - w Interze" - poinformowali mistrzowie Włoch, których piłkarzem jest Piotr Zieliński.

Stones ma na koncie 94 występy w reprezentacji Anglii. W 2021 i 2024 roku zdobył wicemistrzostwo Europy, a na niedawnym mundialu w Ameryce Północnej zajął z kadrą narodową trzecie miejsce.

Polsat Sport