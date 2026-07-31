15 medali polskich żeglarzy w historycznym lipcu

Medalową passę rozpoczęli juniorzy klasy Formula Kite. Jan Koszowski został wicemistrzem Europy, a Karolina Jankowska (oboje Sopocki Klub Żeglarski) wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji kobiet.

Kolejne sukcesy przyniosły mistrzostwa świata klasy 29er. Blanka Sójkowska i Julia Nagórska (KS AZS AWFiS Gdańsk / YKP Gdynia) stanęły na trzecim stopniu podium w kategorii kobiet.

Udany miesiąc mają za sobą również zawodnicy klasy iQFOiL. Michelle Urzykowski wywalczyła srebrny medal w kategorii U17 kobiet, a Leon Jankowski (oboje Sopocki Klub Żeglarski) - brązowy w kategorii U19 mężczyzn. Dla obojga były to najlepsze wyniki w dotychczasowych karierach.



Historyczny lipiec zapisali na swoim koncie także zawodnicy kadry narodowej Seniorów. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (KS AZS AWFiS Gdańsk) zdobyli swój pierwszy medal mistrzowskiej imprezy w kategorii seniorów, sięgając po srebro mistrzostw Europy w klasie 49er. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) wywalczyły brązowy medal mistrzostw Europy w klasie 49erFX. Był to już drugi brązowy krążek zdobyty przez tę załogę w tym sezonie. Ambasadorki PGE Sailing Team Poland w maju stanęły także na podium Mistrzostw Świata w klasie 49erFX. Tamten medal miał wymiar historyczny – wcześniej żadna polska załoga olimpijskich skiffów nie zdobyła medalu czempionatu świata.

Do medalowego dorobku reprezentacji kolejne sukcesy dołożył Piotr Cichocki (Klub Sportowy Mega Start Olsztyn) podczas Inkluzywnych Mistrzostw Europy EUROSAF, rozgrywanych w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Reprezentant Polski triumfował w dwóch kategoriach – single-handed oraz double-handed (w załodze z Karoliną Dampc). Srebrny medal w kategorii dwuosobowej wywalczyli Michał Dżugan (Klub Sportowy Mega Start Olsztyn) i Patrycja Klakla.

Mistrzowski lipiec przypieczętowały juniorki klasy 49erFX. Ewa Lewandowska i Anna Zwara (KS AZS AWFiS Gdańsk / Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia) po raz pierwszy w swojej wspólnej karierze zostały mistrzyniami świata juniorów w klasie 49erFX, a Klara Sobczak i Magdalena Skórnóg (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus Yacht Club Olsztyn) wywalczyły tytuł wicemistrzyń świata.



W lipcu w Gdańsku odbyły się także mistrzostwa świata klasy Europa. Jeremi Zimny (WKŻ Wolsztyn) zdobył brąz w rywalizacji mężczyzn, a Weronika Glinkiewicz-Madej (Polskie Stowarzyszenie Klasy Europa) wywalczyła trzecie miejsce wśród kobiet.

Z końcem lipca swój pierwszy medal mistrzowski wywalczyła Barbara Gmurek (Chojnicki Klub Żeglarski), zajmując 3. miejsce w klasyfikacji europejskiej podczas mistrzostw Europy klasy Optimist. Regaty rozegrano w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days.



- Lipiec był fantastycznym miesiącem dla kadry narodowej juniorów i młodzieżowców. Nie ukrywam, że jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi - podsumował Mirosław Laskowski, trener główny kadry narodowej juniorów PZŻ.

- Cieszę się również, że po medale sięgają także klasy, które wcześniej ich nie zdobywały. Myślę, że to może być dobry prognostyk i zapowiedź dobrych wyników w przyszłości, już na poziomie seniorskim - dodał.

Dziś kończą się mistrzostwa świata klasy O’pen Skiff, rozgrywane na Sardynii, we Włoszech. O medale walczą dwie reprezentantki Polski – Róża Kowalik o złoto w kategorii dziewcząt U13 oraz Paulina Szczepa (obie Klub Żeglarski Horn Kraków) o brąz w kategorii kobiet U17.