Betclic 1 Liga: Lechia Gdańsk - Warta Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Lechia Gdańsk fatalnie rozpoczęła sezon na zapleczu Ekstraklasy i przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0:3. - Myślałem, że będzie znacznie gorzej - powiedział trener Władysław Łupaszko, cytowany przez PAP.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa mecze Ekstraklasy przełożone. Decyzja zapadła

Trudno było jednak spodziewać się czegoś innego, zwłaszcza że poza kadrą meczową znaleźli się: Camilo Mena, Rifet Kapić czy król strzelców Ekstraklasy z ubiegłego sezonu Tomas Bobcek. W pierwszym składzie wybiegł za to 15-letni Martin Szczerbiński.

W kolejnym spotkaniu Lechia zmierzy się z Wartą Poznań. Piłkarze Macieja Tokarczyka w pierwszym meczu sezonu po emocjonującym starciu przegrali z Polonią Bytom 3:4.

Po raz ostatni zespół z Poznania zagrał z Lechią w marcu 2023 roku, jeszcze rywalizując w Ekstraklasie. Triumfowała wówczas Warta, która zwyciężyła po golach Kajetana Szmyta i Stefana Savicia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Warta Poznań w piątek od godziny 20:30 na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport