Betclic 1 Liga: ŁKS Łódź - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

ŁKS w pierwszym meczu nowego sezonu zremisował na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1:1. Z kolei Polonia Bytom po emocjonującym starciu wygrała z Wartą Poznań 4:3. Aż dwa gole padły w doliczonym czasie gry.

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W ubiegłych rozgrywkach ŁKS dwukrotnie pokonał zespół z Bytomia. Najpierw rozbił go na własnym stadionie aż 5:0, natomiast w rundzie wiosennej, mimo że przegrywał już 0:2, udało mu się odrobić straty i zwyciężyć nad rywalem 3:2.

Ostatecznie zagrał w barażach o awans, ale już w półfinale przegrał z Chrobrym Głogów po rzutach karnych. Polonia uplasowała się za to dopiero na 10. miejscu, choć po rundzie jesiennej była w czołówce tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Polonia Bytom w piątek od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport