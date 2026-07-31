Bez bramek na otwarcie drugiej kolejki Ekstraklasy! Widzew dalej bez zwycięstwa

Po pierwszym w sezonie wyjazdowym zwycięstwie i jednodniowym liderowaniu tabeli, Wisłą Płock zainaugurowała rozgrywki na ORLEN Stadionie. Pierwszym przeciwnikiem "Nafciarzy" przed własną publicznością był Widzew Łódź. Płocczanie przystąpili do tego spotkania w takim samym składzie, jakim zagrali przed tygodniem przeciwko Rakowowi w Częstochowie. W pierwszej kolejce pokonali rywali 2:1.

Mecz rozpoczął się od groźnych ataków obydwu drużyn. W 3. min. po idealnym dośrodkowaniu Olafa Kobackiego, minimalnie obok słupka strzelał Said Hamulic. W 5. min. zagrał ręką Marcus Haglind-Sange, rzut wolny z 20. metrów wykonywał Przemysław Wiśniewski, ale posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.

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Kobacki wypracował sobie znakomitą sytuację w 13. min., po tym jak dostał podanie ze środka pola, wyprzedził zawodników Widzewa i będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem, strzelił obok słupka. W 18. min. po wybiciu piłki przez płockiego bramkarza, błąd popełnił Dani Pacheco i futbolówka znalazła się pod nogą Sebastiana Bergiera, który pięknie wykończył akcję, ale jeszcze piękniej obronił strzał Rafał Leszczyński.

Po przerwie drużyny nie zamierzały odpuszczać. W 51. min., po kontrze, w znakomitej sytuacji, sam na sam z bramkarzem, znalazł się Hamulic. W kolejnej sytuacji obronną ręką wyszedł z tej opresji bramkarz Widzewa.

Nikt na stadionie nie wiedział, jak to możliwe, że w 60. min. nie padła bramka. Piłkę przechwycił Hamulic, ruszył w kierunku bramki, ale ponownie na jego drodze stanął Bartłomiej Drągowski, który wygrał ten pojedynek dzięki temu, że mógł piłkę złapać w ręce.

W odpowiedzi w znakomitej sytuacji znalazł się Emil Kornvig, który przewrotką próbował umieścić piłkę w siatce. Niestety strzał był niecelny.

W ostatniej minucie regulaminowego czasu, Żan Rogelj posłał piłkę do bramki, ta jednak odbiła się od poprzeczki i wróciła na boisko. W doliczonym czasie Wisła nie wypuszczała rywali z ich połowy, ale Drągowski był bezbłędny i nie dopuścił do zmiany wyniku.

Mecz był szybki, widowiskowy, obie drużyny stworzyły mnóstwo sytuacji i choć nie padła żadna bramka, to kibice wychodzili ze stadionu zadowoleni.

Wisła Płock - Widzew Łódź 0:0

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Marcin Flis - Żan Rogelj, Adam Radwański, Dani Pacheco (82. Krystian Pomorski), Patryk Kun - Jorge Jimenez (66. Dion Gallapeni), Olaf Kobacki (70. Jurica Prsir), Said Hamulić (82. Łukasz Sekulski).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Christopher Cheng (66. Mario Garcia), Steve Kapuadi, Przemysław Wiśniewski, Marcel Krajewski - Fran Alvarez, Juljan Shehu, Emil Kornvig, Mariusz Fornalczyk (73. Angel Baena) - Sebastian Bergier (66. Giannis Papanikolaou), Karol Świderski.

Żółta kartka - Wisła Płock: Marcin Flis. Widzew Łódź: Fran Alvarez, Juljan Shehu, Giannis Papanikolaou, Karol Świderski.

Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów: 11 089.

PAP