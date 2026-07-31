Błachowicz zabrał głos tuż przed walką na UFC w Belgradzie! Tak ocenił rywala

Początkowo 43-latek miał zmierzyć się w rewanżowym starciu z Bogdanem Guskovem. Uzbek przyjął jednak walkę w zastępstwie, przez co wypadł z zestawienia z Błachowiczem i wskoczył do walki wieczoru gali w Abu Dhabi, która odbyła się 25 lipca. "Hitman" przegrał w niej z Magomedem Ankalaevem przez techniczny nokaut w piątej rundzie. Nowym przeciwnikiem Polaka został niepokonany Navajo Stirling.

- Wydaje mi się, że to trudniejszy rywal pod względem uniwersalności. Potrafi walczyć w wielu płaszczyznach i może być silniejszy od Guskova. Przede wszystkim jest dużo młodszy, więc szybkość i dynamika będą po jego stronie. Po mojej - mental i doświadczenie. Na tym będę się skupiał. Walczyłem z najlepszymi na świecie i do każdego mam szacunek. On jest młody i głodny, ale jestem na niego gotowy - powiedział zawodnik pochodzący z Cieszyna w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.

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Zarówno Błachowicz, jak i jego rywal zmieścili się w limicie kategorii wagowej podczas oficjalnego ważenia. Polak będzie bronił czwartego miejsca w rankingu wagi półciężkiej UFC, które Nowozelandczyk "atakuje" dopiero z 15. pozycji w tym zestawieniu.

- Jestem tu po raz pierwszy i dużo jeszcze nie widziałem. Znam hotel, saunę i salę, na której ćwiczymy, więc widziałem tyle, co z okna samochodu. To jednak fajne miasto - duże i rozległe. Atmosfera mi się podoba, a ludzie są fajni. Ci, których spotkałem i z którymi rozmawiałem, byli bardzo życzliwi i mili. Zapowiada się naprawdę świetna atmosfera - orzekł 43-latek.

Podczas gali w Belgradzie w oktagonie pojawi się jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Marcin Tybura zmierzy się z debiutującym w królewskiej kategorii wagowej Aleksandarem Rakiciem, natomiast Mateusz Rębecki skrzyżuje rękawice z Kyle'em Prepolecem.

- Nie chcę zapeszać, ale czuję się dobrze. Cięcie wagi o dziwo poszło naprawdę łatwo, dużo łatwiej niż ostatnio. Mówię jednak, nie zapeszajmy, bo trzeba trzymać focus do jutra - zakończył Błachowicz.

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ŁO, Polsat Sport