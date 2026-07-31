Cała drużyna zaginęła bez śladu. Policja prowadzi poszukiwania

W turnieju wzięło udział 1956 drużyn z 78 krajów w wieku 11-18 lat i łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to 43,5 tysiąca osób. Rozegrano 4900 meczów na 124 boiskach.

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Etiopska drużyna w wieku 14-17 lat, razem z trenerami licząca w sumie 20 osób, zniknęła w nocy tuż przed zakończeniem turnieju, nie wymeldowując się z hotelu i ślad po niej zaginął.

"We wcześniejszych latach mieliśmy przypadki znikania młodych piłkarzy, lecz nigdy aż tyle osób za jednym razem. Na razie wygląda na to, że decyzję podjęto świadomie i nie mamy do czynienia ze zdarzeniem kryminalnym jak na przykład handlem ludźmi. Na razie wiemy tylko, że żaden z młodych piłkarzy nie powrócił do domu" - wyjaśniła inspektor Ellinor Halldin dziennikowi "Goeteborgs Posten".

Dodała, że policja ze względu na to, iż od chwili zaginięcia upłynęło już 12 dni, wszczęła poszukiwania na szczeblu międzynarodowym.

Rzecznik turnieju Fredrik Beckman wyjaśnił, że sprawa jest bardzo tajemnicza, zwłaszcza że ten zespół już kilka razy wcześniej uczestniczył w turnieju i nigdy nie było z nim problemów.

- W dodatku reprezentant drużyny skontaktował się z nami, przekazując, że piłkarze dobrze się czują i kontaktowali się z rodzinami. Nie poinformował jednak gdzie się znajdują i skąd dzwoni - dodał Beckman.

Gothia Cup, rozgrywany od 1975 roku, jest największym na świecie młodzieżowym turniejem piłkarskim, w którym od pierwszej edycji do dzisiaj uczestniczyło 1 360 900 piłkarzy i piłkarek ze 152 krajów.

W tym turnieju pierwsze doświadczenia zdobywali słynni później piłkarze, jak m.in. Andrea Pirlo, Alan Shearer, Xabi Alonso, Ze Roberto, Emmanuel Adebayor i Zlatan Ibrahimowic.

PAP