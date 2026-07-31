Co z powrotem Messiego? Trener Interu Miami zabrał głos

- Nie wykluczam, że Messi zagra. Rozważamy to. Wrócił niedawno. Nie mieliśmy jeszcze okazji do porządnej rozmowy, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest już z nami - powiedział na konferencji prasowej trener Interu, Guillermo Hoyos.

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19 lipca Messi wystąpił w finale mundialu w Ameryce Północnej. Reprezentacja Argentyny po dogrywce przegrała z Hiszpanią 0:1. Następnie 39-letni piłkarz wypoczywał przez 10 dni w Argentynie. Zakończył swój urlop w środę. W meczu z Columbus Crew wątpliwy jest występ Rodrigo de Paula, który w piątek dołączył do drużyny.

Pod nieobecność dwóch reprezentantów Argentyny, Inter Miami pod koniec lipca wygrał z Chicago Fire 3:2 i z CF Montreal 1:0. Messi i de Paul nie wystąpili też w Meczu Gwiazd MLS, na który zostali powołani.

Inter może objąć prowadzenie w Konferencji Wschodniej MLS, jeśli pokona Columbus Crew. Zespół z Miami ma 37 pkt i zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 39 pkt. Jeśli Messi i De Paul nie zagrają przeciwko Columbus Crew, to kolejną okazją będzie mecz Pucharu Ligi z Atletico de San Luis, który odbędzie się 6 sierpnia.

PAP