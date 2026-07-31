Czechy ogłosiły nazwisko nowego selekcjonera. Oto następca Koubka

Denia zastąpił na stanowisku Miroslava Koubka, który zrezygnował z posady po niedawnych mistrzostwach świata w Ameryce Północnej, gdzie reprezentacja odpadła w fazie grupowej.

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- To dla mnie ogromny zaszczyt tu być - oświadczył 52-latek.

- Czeska piłka nożna ma bogatą historię, jestem niezwykle zmotywowany tym projektem. Moim jedynym marzeniem jest jak najszybsze rozpoczęcie pracy - dodał.

Denia, który poprowadził hiszpańską reprezentację olimpijską do złotego medalu na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, zadebiutuje w nowej roli w meczach najwyższej dywizji Ligi Narodów - 26 września z Chorwacją u siebie, a trzy dni później z Anglią.

Czechy zmierzą się również w grupie z aktualnym mistrzem świata i Europy Hiszpanią, co oznacza spotkanie szkoleniowca z jego kolegą Luisem de la Fuente, obecnie selekcjonerem tamtejszej reprezentacji.

- Urodziłem się w Hiszpanii i pracowałem dla federacji przez 15 lat, ale teraz sytuacja się zmieniła. Chcę wygrać z Hiszpanią - zapowiedział Denia.

HP, PAP