Dwa mecze Ekstraklasy przełożone. Decyzja zapadła

"Mecze Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin oraz GKS Katowice - Wieczysta Kraków odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów" - oświadczono w komunikacie spółki prowadzącej rozgrywki.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny dostał pytanie o Lewandowskiego. Ta odpowiedź to hit!

Jak dodano, na decyzję GKS wpłynęło postanowienie UEFA, która zdecydowała, że rewanżowe spotkanie tego zespołu w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Hapoelem Tel Awiw - z powodu zbyt bliskiej odległości między stadionami w Zabrzu i Katowicach - odbędzie się nie w czwartek, a w środę 12 sierpnia.

Zabrzański Górnik gra 13 sierpnia rewanż w eliminacjach Ligi Europy z Ferencvarosem Budapeszt.

W związku z tymi zmianami w terminarzu PKO BP Ekstraklasy spotkanie Śląsk Wrocław - Cracovia, które pierwotnie miało odbyć się w poniedziałek, zostanie rozegrane w niedzielę 9 sierpnia o godz. 14.45.

"Zgodnie z planem w sobotę 8 sierpnia odbędzie się natomiast mecz Radomiak Radom - Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski pierwsze spotkanie z Ferencvarosem w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagrają w środę 5 sierpnia, więc termin ich ligowego meczu nie ulegnie zmianie" - dodano.

PAP