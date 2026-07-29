Eliminacje Ligi Mistrzów: Lech Poznań - Aarhus. Relacja live i wynik na żywo online

Mistrzowie Polski przed tygodniem zaprezentowali się kapitalnie. Ostatecznie wygrali aż 4:1 po golach Mikaela Ishaka, Terry'ego Yegbe oraz dublecie Patrika Walemarka. Trener Niels Frederiksen nie ukrywał zadowolenia.

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- To dobry punkt wyjściowy przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu - powiedział, cytowany przez PAP.

Rywale mieli jednak znacząco utrudnione zadanie, gdyż od 37. minuty grali w osłabieniu. Z boiska po zagraniu ręką poza polem karnym wyrzucony został bramkarz Jesper Hansen.

- Przypomniałem zawodnikom nasze mecze z Crveną Zvezdą Belgrad czy RC Genk. Pierwszy z nich przegraliśmy 1:3, drugi 1:5, a moim zdaniem wcale nie byliśmy tak bardzo gorsi. To była ważna lekcja, którą wyciągnęliśmy z tamtych meczów - przekazał.

- Czasem trzeba pokazać jakość w inny sposób. Oczywiście, czerwona kartka miała wpływ na przebieg meczu, tu nie ma wątpliwości. Z drugiej strony udało nam się efektywnie zarządzać tym spotkaniem - tłumaczył.

Jeśli Lech, który w inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy zremisował w sobotę u siebie z Cracovią 0:0, nie roztrwoni w Poznaniu zaliczki z ubiegłego tygodnia, awansuje do III rundy el. LM. Jego kolejnym rywalem może być zespół Tymoteusza Puchacza Sabah Baku. U siebie mistrz Azerbejdżanu wygrał 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Aarhus na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

HP, PAP