Hajto grzmi po kompromitacji Lecha! Wskazał główny powód porażki

Lech Poznań przegrał z duńskim Aarhus GF 1:4 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mimo wysokiej wygranej w pierwszym meczu, piłkarze Nielsa Frederiksena odpadli z rywalizacji po rzutach karnych.

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Były reprezentant Polski oraz ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto wskazał największy problem poznańskiego zespołu.

- Lech ściąga dobrych piłkarzy z dużymi umiejętnościami, ale wszyscy są zrównoważeni i spokojni - zaznaczył w programie "Polsat Futbol Cast". - Żeby zrobił krok do przodu, musi mieć dwóch-trzech świrów na murawie - dodał.

Na tym jednak nie poprzestał. 53-latek uważa, że skład Lecha jest źle zbilansowany.

- Cały zespół jest niesamowicie grzeczny - podkreślił. - Potrzebujesz kilku rozbójników w takim meczu, kiedy jest już 0:2 i trzeba utrzymać wynik. A Lech sypał się jak domino. Obejrzałem powtórkę i z minuty na minutę wyglądał coraz gorzej. Błąd na błędzie, wszyscy nerwowi, nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności - wyjaśnił.

Hajto powiedział wprost, jakie zadania mieliby wspomniani przez niego zawodnicy.

- Podostrzyć w defensywie, przy każdej stykowej sytuacji pokłócić się z sędzią. (...) Żeby pokazać rywalom, że jeszcze jesteśmy w grze. Może znajdujemy się w słabszej formie, ale serducho będzie do końca - tłumaczył.

- To jest problem Lecha. Jego zawodnicy bardzo dobrze biegają, wypowiadają się, zachowują, ale w takim spotkaniu, w którym wszystko się sypie, musisz iść na walkę wręcz - skwitował.

Mistrzowie Polski zagrają teraz o fazę ligową Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji zmierzą się z KI Klaksvik.

- Wierzę, że Lech Poznań z zespołem z Wysp Owczych to wygra, choć zaczynam się bać - powiedział przekornie Hajto.

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HP, Polsat Sport