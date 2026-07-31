Historyczna gala UFC w Belgradzie z trzema Polakami w sobotę w kanałach Polsat Sport

Telewizja Polsat to oficjalny polski partner telewizyjny Ultimate Fighting Championship. Na mocy trwającej od 2018 roku współpracy, kanały Polsat Sport każdego roku pokazują kilkadziesiąt gal UFC. Dzięki temu polscy widzowie obejrzeli w kanałach Polsat Sport już kilkaset wydarzeń spod znaku najlepszej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie!

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Historyczna, bo odbywająca się po raz pierwszy w Serbii, gala UFC Fight Night w Belgradzie obfituje w aż 14 pojedynków karty wstępnej oraz karty głównej. Trzy z nich to starcia z udziałem Polaków.

Jan Błachowicz, Marcin Tybura i Mateusz Rębecki na gali UFC Fight Night w kanałach Polsat Sport

W drugiej najważniejszej walce wieczoru w Belgradzie wystąpi Jan Błachowicz. Były mistrz UFC w kategorii półciężkiej to jeden z najbardziej doświadczonych czynnych zawodników tej organizacji. Jego rywalem będzie młodszy o 15 lat, niepokonany i widowiskowo walczący Nowozelandczyk, Navajo Stirling.

Wcześniej w oktagonie zamelduje się Marcin Tybura, który w stolicy Serbii stoczy swój 25 pojedynek w barwach UFC. Tym razem jego rywalem będzie niedawny przeciwnik Błachowicza, czyli próbujący swoich sił w wadze ciężkiej Aleksandar Rakić.

Pierwszym Polakiem, który tego wieczoru zaprezentuje się serbskiej publiczności, będzie Mateusz Rębecki. Tym razem na jego drodze stanie Kanadyjczyk, Kyle Prepolec. Obydwaj szukają okazji do powrotu na zwycięską ścieżkę, co zapowiada dodatkowe emocje w widowiskowej i sprzyjającej nieoczekiwanym rozstrzygnięciom kategorii lekkiej.

Studio i gala UFC Fight Night w Belgradzie w sobotę 1 sierpnia w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1

Wielkie odliczanie do startu gali UFC Fight Night w Belgradzie ruszy o godzinie 16:30 w Polsacie Sport 1 i nadającym bez reklam Polsacie Sport Premium 1.

W specjalnym programie studyjnym Artur Łukaszewski i Igor Marczak będą dyskutować z czołowymi ekspertami i przedstawicielami świata sportów walki, m.in. Tomaszem "TJ" Marciniakiem czy Krzysztofem Gutowskim. Wnikliwe analizy taktyczne pojedynków oraz atuty wszystkich zawodników przeprowadzi Bartłomiej Stachura.

W programie nie zabraknie również relacji i wywiadów przygotowanych przez wysłannika sportowej redakcji Polsatu do Belgradu, Pawła Wyrobka. Kibice mogą także liczyć na ekskluzywną rozmowę na żywo z Mateuszem Gamrotem, który swoją kolejną walkę w UFC stoczy w drugi weekend sierpnia.

O godzinie 17:00 widzowie Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1 przeniosą się do Belgradu na pojedynek Mateusza Rębeckiego wraz z komentatorami Andrzejem Janiszem i Kubą Flintem. Po zakończeniu tego starcia przekaz z oktagonu w stolicy Serbii będzie kontynuowany w Polsacie Sport Premium 1. Natomiast w Polsacie Sport 1 eksperci i dziennikarze w studiu omówią przebieg pierwszego polskiego starcia oraz przygotują widzów na pojedynki karty głównej, w tym rzecz jasna te z udziałem Marcina Tybury i Jana Błachowicza.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

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