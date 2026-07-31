Historyczny sukces Roksany Słupek. Polka mistrzynią Europy!

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Roksana Słupek zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim, rozgrywanych w Elblągu. To historyczny sukces dla polskiego triathlonu. Jest to pierwszy w historii medal Biało-Czerwonej reprezentacji wywalczony w tej konkurencji podczas tej imprezy.

Kobieta w czarnym stroju pływackim i okularach pływackich z ręką trzymającą telefon robi sobie selfie w szatni basenowej.
fot. Instagram

Polka zajmowała 24. miejsce po pływaniu, ale w części kolarskiej szybko przesunęła się w okolice zawodniczek prowadzących.

 

To ona jako pierwsza wystartowała w części biegowej i jak się okazało, jako pierwsza dobiegła na linię mety. Uzyskała czas 1.00.31.

 

- To był ciężki wyścig. Jestem totalnie wykończona. To był jeden z najtrudniejszych wyścigów w mojej karierze. Czułam, że to wcale nie jest mój dzień. Cierpiałam na pływaniu, rowerze i bieganiu. Miała wobec siebie wiele oczekiwań i nie chciałam też zawieść fanów - powiedziała Polka, cytowana przez serwis akademiatriathlonu.pl.

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