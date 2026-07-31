Historyczny sukces Roksany Słupek. Polka mistrzynią Europy!

Polka zajmowała 24. miejsce po pływaniu, ale w części kolarskiej szybko przesunęła się w okolice zawodniczek prowadzących.

To ona jako pierwsza wystartowała w części biegowej i jak się okazało, jako pierwsza dobiegła na linię mety. Uzyskała czas 1.00.31.

- To był ciężki wyścig. Jestem totalnie wykończona. To był jeden z najtrudniejszych wyścigów w mojej karierze. Czułam, że to wcale nie jest mój dzień. Cierpiałam na pływaniu, rowerze i bieganiu. Miała wobec siebie wiele oczekiwań i nie chciałam też zawieść fanów - powiedziała Polka, cytowana przez serwis akademiatriathlonu.pl.