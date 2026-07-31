Jagiellonia wskoczyła na fotel lidera Ekstraklasy! Zwycięstwo w końcówce

Już początek spotkania zapowiadał, że będzie to ciekawe widowisko i faktycznie takim ono było.

Już w 3. min. próba dośrodkowania z lewej strony Kajetana Szmyta omal nie zakończyła się golem dla przyjezdnych, ale piłka odbiła się od słupka.

Chwilę później tuż nad przeciwną bramkę główkował Mbaye N'Diaye.

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W 7. min. tym razem obok bramki Motoru głową, po kornerze, posłał piłkę Yuki Kobayashi, który po dziesięciu minutach omal nie sprokurował straty bramki przez Jagiellonię, bo po jego błędzie najpierw strzał Karola Czubaka sparował Sławomir Abramowicz, a dobitkę głową N'Diaye z linii bramkowej wybił... Kobayashi.

W 17. z dystansu tuż nad poprzeczką strzelał Christopher Simon, a w 29. min. po składnej akcji wyprowadzonej z własnej połowy uderzenie Mateusza Łęgowskiego obronił bramkarz gości.

Początkowe wyrównane pół godziny przebiegało w szybkim tempie, akcje przenosiły się spod jednego pola karnego pod drugie.

Później nieco więcej inicjatywy przejawiali podopieczni Adriana Siemieńca, co zaowocowało bramką zdobytą w 33. min. precyzyjnym strzałem Nika Preleca w róg zza linii pola karnego

Tuż przed przerwą Jagiellonia mogła prowadzić 2:0, ale najpierw po silnym strzale Sergio Lozano kapitalnie interweniował Mihai Popa, a odbitą przez niego piłkę nieco nad poprzeczkę głową posłał Prelec.

Po zmianie stron gospodarze ambitnie dążyli do wyrównania i w ciągu dwóch minut dwukrotnie w odstępie zaledwie minuty (51-52) bez powodzenia główkował Czubak, a chwilę później z sytuacji sam na sam Senegalczyka N'Diaye zwycięsko wyszedł Abramowicz.

Znakomicie spisujący się bramkarz gości w 63. min. obronił strzał Czubaka, ale dziesięć minut po tym nie był w stanie powstrzymać kapitana Motoru, który sfinalizował akcję zapoczątkowaną z lewej strony przez Makana Aiko, którego centrę głową do Czubaka skierował N'Diaye.

Krótko jednak trwała radość kibiców z wyrównania, bo już w 85. min. silnym, precyzyjnym strzałem z 20. metrów popisał się Lozano, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie.

Usilne starania motorowców do ponownego odrobienia straty nie przyniosły jednak rezultatów i ciekawy, dobry mecz zakończył się wygraną zespołu dojrzalszego, grającego w sposób bardziej wyrachowany.

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Nik Prelec (33), 1:1 Karol Czubak (82), 1:2 Sergio Lozano (85).

Motor Lublin: Mihai Popa - Thomas Santos (79. Makan Aiko), Marek Bartos, Bartosz Bereszyński, Filip Luberecki - Yacine Bourhane (86. Tin Plavotic), Mbaye N'Diaye, Kikis (86. Florian Haxha), Mateusz Łęgowski (79. Paskal Meyer) - Fabio Ronaldo, Karol Czubak.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Rodrigo Conceicao (62. Jeremy Agbonifo), Taras Romanczuk, Sergio Lozano (87. Apostolos Konstantopoulos), Kajetan Szmyt (87. Kamil Jóźwiak) - Jesus Imaz (68. Anders Klynge), Nik Prelec (68. Dimitris Rallis).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Guilherme Montoia, Bernardo Vital, Kamil Jóźwiak.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 15 200.

PAP