Japonia - USA. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Japonia - USA to półfinał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto wygrał mecz Japonia - USA? Jaki był wynik Japonia - USA w siatkówkę?

Siatkarze reprezentacji USA stojący w rzędzie na boisku.
fot. FIVB
Japonia - USA. Wynik meczu. Kto wygrał?

Ćwierćfinał Amerykanów z Włochami zapowiadał się na najbardziej wyrównany z całej stawki, jednak reprezentacja USA zaskakująco szybko poradziła sobie z aktualnymi mistrzami świata. Jedynie w trzeciej partii wydawało się, że siatkarze Italii zdołają przedłużyć spotkanie, prowadzili nawet 15:10, jednak podopieczni trenera Karcha Kiraly'ego opanowali sytuację dzięki znakomitej dyspozycji w polu serwisowym i zamknęli mecz w trzech setach.

 

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Amerykanie w półfinale zagrają z niepokonaną w tej edycji rozgrywek Japonią, która w środę wygrała z Chinami 3:1.

Japonia - USA. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Japonia - USA w półfinale Ligi Narodów siatkarzy 2026 poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Japonia - USA w siatkówkę, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

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LN: USA - Japonia. Kto w finale?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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