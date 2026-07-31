Polski tenisista rywalizował ostatnio w Waszyngtonie, gdzie dotarł do drugiej rundy. Najpierw pokonał Tommy'ego Paula, a następnie przegrał z Taylorem Fritzem.

Doświadczony Francuz rozgrywa swój ostatni sezon w karierze. Po raz ostatni widzieliśmy go na korcie podczas Roland Garros, gdzie po niesamowitym boju uległ swojemu rodakowi Hugo Gastonowi 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Monfils wystąpi w Montrealu dzięki "dzikiej karcie", którą otrzymał od organizatorów.

Kamil Majchrzak - Gael Monfils. Kiedy jest mecz? O której godzinie ATP Montreal?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Monfils? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze oficjalnej daty meczu. Kiedy godzina meczu Majchrzaka zostanie potwierdzona, pojawi się w tekście.



Turniej w ATP Masters w Montrealu odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.