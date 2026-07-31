Kolejny reprezentant Polski dołączył do Wieczystej. Transfer potwierdzony

29-letni środkowy obrońca jest wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Potem szkolił się w Legii Warszawa. Z tym klubem wywalczył trzy tytuły mistrza Polski. Grał także w Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów i Górniku Zabrze.

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W lipcu 2022 roku został wykupiony z Legii przez francuski Clermont Foot. W barwach tego klubu rozegrał 37 spotkań w Ligue 1, a po roku przeszedł do Cagliari Calcio.

Jego kariera we Włoszech nie układała się zbyt dobrze. Sezon 2024/25 spędził na wypożyczeniu do PAOK Saloniki, a poprzedni w tureckim Kocaelispor Kulubu, gdzie wystąpił tylko w jednym meczu. Wpływ na to miała poważna kontuzja - zerwanie więzadeł w kolanie - jakiej doznał w sierpniu ubiegłego roku.

Wieteska ma w swoim dorobku sześć występów w reprezentacji Polski. Był w kadrze na mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku.

Jest dziewiątym piłkarzem pozyskanym przez krakowski klub w tym oknie transferowym.

Wieczysta w pierwszym meczu tego sezonu ekstraklasy przegrała 1:2 w Radomiu z Radomiakiem. W sobotę o godz. 17.30 zmierzy się w Krakowie z mistrzem Polski - Lechem Poznań.

PAP