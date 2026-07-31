Gdzie obejrzeć Magazyn Polskiego Sportu z medalistami MŚ?

Z Oklahomy do studia "Magazynu Polskiego Sportu". W pierwszej części programu odwiedzą nas medaliści MŚ w kajakarstwie górskim - Michał Pasiut i Klaudia Zwolińska, którzy - na obiekcie, na któym za dwa lata zagoszczą igrzyska olimpijskie - wywalczyli srebro i brąz. Porozmawiamy również o kontrowersyjnej decyzji sędziów pozbawiającej złota drużynę męską oraz o tym jak nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża doprowadziła całą reprezentację Czech do... śpiewania piosenki Ewy Farny.



W drugiej części gościem Aleksandry Szutenberg będzie Agnieszka Cubała. Z autorką książki "Igrzyska życia i śmierci" porozmawiamy o udziale sportowców w Powstaniu Warszawskim. W sierpniowym zrywie udział wzięli między innymi Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Tadeusz Komorowski, Henryk Leliwa-Roycewicz i legenda polskiego dziennikarstwa oraz Polsatu Sport - Bohdan Tomaszewski.



W przeglądzie wydarzeń tygodnia wrócimy między do sukcesów reprezentantów Polski w szermierce, rugby i żeglarstwie.



Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube.